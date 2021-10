Kalddusj for Glimt – poengtap og skadet Patrick Berg

Bodø/Glimt kom til Drammen med selvtillit etter 6–1 mot Roma.

Mot Strømsgodset ble det imidlertid ingen festaften for de gulkledde.

Etter en tett kamp endte det til slutt 1–1 og luken ned til Molde ble minsket med to poeng.

Nå skilles de to gullkandidatene kun av et poeng.

Men med seg på flyet hjem til Bodø må også Glimt ta med seg en skadet Patrick Berg.

Solbakken fortsatt der han slapp

Før kampen uttalte Knutsen at de har forsøkt å bruke tiden etter torsdagens bragd godt.

– Dette er nok den største mentale utfordringen vi har hatt. Vi må gjøre oss mentalt klare til kamp. Fysisk skal vi være på plass, tror vi, sa han til Avisa Nordland.

Ola Solbakken strålte mot Roma. I Drammen ble det nok en scoring, men Glimt tapte to poeng. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

At Knutsen hadde tro på at spillerne var klare for ny kamp var også tydelig på startelleveren. Ingen endringer ble gjort – nøyaktig de samme spillerne som startet mot Roma fikk sjansen på ny.

Ola Solbakken, som ble hyllet av José Mourinho torsdag, startet der han slapp.

En fin kombinasjon med Erik Botheim førte til at vingen kunne banke inn 1-0 etter 13 minutter.

Skadet Berg

Ti minutter senere måtte trener Kjetil Knutsen og Glimt takle en real kalddusj.

Etter å ha fått en smell på innsiden av kneet ble Patrick Berg liggende. To minutter senere var han byttet ut.

Resten av kampen ble han sittende på benken med en skinne rundt høyre fot.

Inn for Berg kom Elias Kristoffersen Hagen.

Strømsgodset hadde på sin side fått tilbake kaptein Gustav Valsvik og Ari Leifsson. Begge midtstopperne sto over tapet mot Viking etter henholdsvis rødt kort og fire gule kort.

I tillegg fikk Kreshnik Krasniqi tillit fra start.

Det viste seg å være en god avgjørelse.

Etter 75 minutter kunne nemlig Molde-trener Erling Moe smile bredt på tribunen.

En klarering fra Glimt endte på 22–23 meter.

Krasniqi klinket til på direkten og ballen fant veien forbi Nikita Haikin.

Etter 75 minutter kunne Strømsgodset og Krasniqi juble for utligning. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

1–1 ble også sluttresultatet. Onsdag møter Bodø/Glimt Molde borte.

Bergs landslagskollega Fredrik Bjørkan var ikke fornøyd etter kampslutt.

– Litt skuffet akkurat nå. Jeg føler ikke vi klarer å spille slik vi vil. Vi må rette på en del ting, sa han til Eurosport og la til:

– Jeg håper det går bra med Patrick.