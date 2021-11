Seieren var meget viktig for et Glimt-lag som kjemper for å kopiere fjorårets gullbragd. De har åtte poeng ned til Molde på andreplass før de blåkledde møter Rosenborg senere søndag.

Kampen var relativt jevnspilt den første halvtimen, men så fikk Glimt hull på byllen. Hugo Vetlesen jobbet hardt og rakk en ball som trillet ned mot dødlinjen. Han fikk slått inn i feltet, der Sondre Brunstad Fet satte ballen ned i hjørnet.

Før scoringen hadde begge lag hatt gode muligheter, men etter scoringen tok Glimt mer tak i kampen, og de skulle få betalt like før pause. Da kom Erik Botheim gjennom og satte inn 2-0 på en fin pasning fra Vetlesen.

Etter kampen snakket Vetlesen litt om egen prestasjon, og litt om været som møtte lagene ut fra pause.

– Alt i alt skal vi være fornøyd. Jeg bryr meg ikke om været så lenge jeg får to assists, sa Vetlesen til Discovery etter kampen.

Reagerte

Scoringen til Brunstad Fet vakte imidlertid reaksjoner hos LSK-spillerne, som mente at ballen var over dødlinjen før Vetlesen nådde den. TV-bildene viste at det i så fall kun var snakk om millimeter.

Espen Garnås var ikke fornøyd med egen innsats i forbindelse med målet. Han og flere lagkamerater stoppet litt opp å spille.

– For meg så ser det ut til at den er over linjen. Det er ikke lett for dommeren å se. Vi vil jo at den skal være ute, så det er dumt at jeg stoppet litt, sa han i pausen.

LSK-trener Geir Bakke hyllet Glimt etter kampen.

– Bodø/Glimt er gode. De er presise, og vi henger ikke med i svingene i store deler av kampen. Det tapper sakte, men sikkert motstanderen (for krefter), sa Bakke.

Mye snø satte en stopper for andre omgang. Etter 24 minutter kunne lagene ta opp kampen igjen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Snøkaos

Det lavet ned i Bodø i pausen, og lagene kom ut til en kritthvit gressmatte, og etter noen minutter på banen måtte lagene inn i garderoben å vente på at banemannskapene fikk ryddet banen for snø.

Etter et opphold på 24 minutter ble kampen satt i gang igjen, uten det helt store fyrverkeriet på banen. Lillestrøm styrte spillet mot slutten uten å klare å skape det helt store og true Glimt-seier.

I neste kamp skal Glimt møte Rosenborg på bortebane, mens Lillestrøm møter Godset.