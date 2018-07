Bodø/Glimt-legende slakter klubben etter at nevøen sa nei til ny kontrakt

Arild Berg er bror av Runar og Ørjan Berg, som har spilt for Bodø/Glimt og Rosenborg. Foto: privat

Tidligere Bodø/Glimt-spiller Arild Berg ble opprørt da det ble klart at nevøen, Patrick Berg ikke ønsket å forlenge kontrakten med hjemklubben. Den tidligere fotballspilleren mener klubben svikter i å holde på talentene de har fostret opp.

– De har satset stort på å utvikle egne talenter for at de skal kunne bidra for A-laget når tida er der. Jeg reagerer på at de ikke klarer å beholde en tjueåring, som er et av klubbens største talenter.

Han forteller at nevøen er en av dem som har gått gradene i Bodø/Glimts ungdomsavdeling og hevder at trenerstaben har provosert mer enn de har greid å motivere han.

– Skal man drive en toppklubb er man avhengige av at de spillerne man utvikler blir i klubben, mener den tidligere Glimt-spilleren.

Ifølge en rapport fra Norsk Toppfotball, er Bodø/Glimt landets tredje beste klubb på talentutvikling.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, mener at det alltid vil være forbedringspotensiale i talentutviklingen, men opplever at trenerne jobber godt med å gi muligheter og spilletid til talenter.

Daglig Leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier at klubben har et av landets beste fotballakademier. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Patrick Berg er et stort fotballtalent, og klubben har prøvd å få til en avtale. Men han har gjort sitt valg og det må vi respektere, forklarer den daglige lederen.

Vil ha debatt om å holde på egne talenter

Arild Berg mener spilletida er mye av grunnen til at Patrick Berg ikke blir med videre, han håper nå at innlegget bidrar til en debatt han mener bør komme.

– Jeg håper Glimt kan spørre seg selv hvorfor de mistet et av sine største talenter.

Thomassen forklarer at det helt fra øverste nivå i klubben ligger utviklingsmål om at 15 prosent av spilletida skal gå til egenutviklede talenter.

– I et eliteserielag vil det alltid være en balanse mellom å levere gode resultater og å gi nok spilletid til talentene. Det er noe vi sliter med i Glimt, men vi håper det vil bedre seg på sikt, forklarer Thomassen.

Arild Berg mener at historien viser at når laget har suksess, ligger det lokale spillere som bærebjelkene i laget.

– Jeg mener det bør være en selvfølge å holde på egenoppfostrede talenter i 4-5 år før de går til en annen klubb.

Thomassen ønsker debatten velkommen, som mener at utviklingsarbeidet ligger i klubbens natur, og hevder på sin side at klubben har gitt flere unge spillere god spilletid på høyt nivå de siste årene.

Har fått mange reaksjoner

Arild Berg innrømmer at han har en viss slagside gjennom at han er den unge spillerens onkel, men mener likevel at han må få uttale seg.

– Det er nesten lettere å svare på hvilke reaksjoner jeg ikke har fått. Noen er enige med meg, noen er svært uenig, noen var inne på familieforholdene. Det har vært mange reaksjoner.

