Det sto 0–0 ved pause da Bodø/Glimt møtte Sandefjord på hjemmebane søndag kveld.

Men straks etter andre omgang sørget Hugo Vetlesen for å sende Bodø/Glimt i ledelsen. De endte opp med å vinne 1–0 mot Sandefjord på Aspmyra.

Med 0-6 tap for Molde mot Godset, rykker Bodø/Glimt fra rivalen på tabellen. De ligger nå syv poeng over Molde.

Fem kamper gjenstår i årets Eliteserie.

Men nå tør Glimt-fansen endelig å håpe på nytt seriegull for de gulkledde.

Hege Kristoffersen og Marie Jørgenssen Rinø lukter gull. Her fra Aspmyra i Bodø. Foto: Lars-Bjørn Martinsen/ NRK

Tror på seier

– Vi har troa. Vi tenker jo at seieren ikke er så langt unna nå. Det er absolutt mulighet for gull, sier Marie Jørgenssen Rinø.

Glimtsupporterne syns gutta har imponert hele året, og ser ingen grunn til at de ikke skal vinne gull igjen.

– Det er så imponerende hva de får til. Etter Patrick Berg ble skadet, så klarte de likevel å prestere slik de gjør. Det er enormt imponerende, sier Hege Kristoffersen.

Bodø/Glimt har den siste tiden fått skader på både Ulrik Saltnes og Patrick Berg. Søndag måtte også venstrebacken, Fredrik Bjørkan, forlate banen før halvtimen spilt mot Sandefjord på grunn av en vridning i kneet. Skadeomfanget er fortsatt ukjent.

Dermed står Bodø/Glimt muligens med tre nøkkelspillere ute før kampen mot Roma førstkommende torsdag.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror likevel Glimt kan få et nytt seriegull.

– Det er både treneren og en klubb som har skapt et system, og en kontinuitet hvor det ikke er så viktig med hvilke spillere de har, men hvilken rolle man skal ha i klubben og på laget. Og legger til:

– Og den troen har de klart å plante rundt i hele systemet. Det de gjør nå, er særdeles imponerende.

Venstrebacken, Fredrik Bjørkan, skar grimaser og holdt seg til kneet etter 24 minutters spill hjemme på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Ikke tap på 10 dager

Jan Petter Saltvedt har holdt en knapp på Glimt siden starten av sesongen.

– Jeg har sagt fra dag én at de kom til å vinne i år også. De har en x-faktor. De har skapt et lite eventyr som de nå klarer å videreføre.

Først lekte de seg med Mourinho og hans AS Roma på Aspmyra, i det som må være et av de mest imponerende resultatene på norsk jord.

Deretter ble det noe overraskende kun et uavgjortresultat borte mot Strømsgodset, som de slo hele 7–2 tidligere i sesongen. Men Godset-kampen gikk fort i glemmeboka da Molde sto for tur.

Til tross for at Glimt manglet både Ulrik Saltnes og Patrick Berg i onsdagens oppgjør borte mot Molde, vant de 2–0.

Det gjør at flere nå har troa på at Glimt kan gå hele veien til målstreken.

– Hvis de vinner i år, er det en større prestasjon enn da de vant i fjor, mener Saltvedt.

Det er nemlig ikke vanlig at en liten klubb i norsk sammenheng, vinner Eliteserien to år på rad.

Bodø/Glimts Erik Botheim under eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Sandefjord på Aspmyra stadion Foto: Mats Torbergsen / NTB

Stor sannsynlighet for medalje

Etter at Bodø/Glimt slo Molde 2–0 på bortebane tidligere denne uken, har Norsk Regnesentral sett på sannsynligheten for at Glimt tar gull. Ifølge beregningene deres er det 77,6 prosent sjanse for at Glimt vinner Eliteserien også i år.

Sannsynligheten for at Glimt tar medalje er 99,4 prosent.

Det begynner å lukte gull. Men ingenting er avgjort ennå, presiserer Jan Petter Saltvedt.

– Det er ikke gitt at de vinner, for nå er de blitt så gode at de innimellom går på noen feilskjær mot dårligere klubber, mens de vinner mot Roma og slår Molde når de må.

Han tror Bodø/Glimt må holde hodet kaldt for å vinne.

– Plutselig er det så mange storkamper på én gang, og da kommer det noen nedturer. Men på alle de viktigste kampene, har de vært utrolig gode.