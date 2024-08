Bodø/Glimt kan møte Manchester United eller Tottenham i splitter nytt turneringsformat

Etter 0–2 i Beograd og 2–3 sammenlagt mot Røde Stjerne brast drømmen om den første norske Mesterliga-deltakelsen på 17 år.

Trøstepremien for gultrøyene får være at de nå er kvalifisert for seriespillet i Europaligaen.

Og dersom Molde vinner sammenlagt i kveldens oppgjør mot svenske Elfsborg (0-1 etter første kamp), vil også de være klare for Europaligaen.

Selv om de største klubbkanonene i Europa befinner seg i Mesterligaen, er det likevel flere store klubber som Glimt kan risikere å trekke opp av hatten under fredagens trekning klokken 13:

Manchester United

Tottenham

Roma

Lazio

Eintracht Frankfurt

Real Sociedad

Athletic Bilbao

Rangers

Også Tottenham kan risikere å møte Bodø/Glimt i høstens Europaliga. Foto: Reuters

Splitter nytt format – gir flere kamper

I likhet med Mesterligaen har Uefa gjort store endringer i formatet for Europaligaen før årets sesong.

For det første er antall lag er økt fra 32 til 36, og antall kamper i innledende runde er økt fra seks til åtte.

Borte er det klassiske gruppespillet, etterfulgt av sluttspill.

I stedet skal lagene spille et slags seriespill, hvor alle lagene kniver om å komme høyest mulig opp på tabellen.

Seriespillet foregår gjennom at hvert lag trekker åtte ulike motstandere.

Hvilke lag du møter trekkes fra fire forskjellige puljer, basert på Uefas eget rankingsystem.

Slik skal den «nye» Europaligaen spilles Årets Europaliga består av 36 lag.

Borte er det klassiske gruppespillet, etterfulgt av sluttspill. I stedet skal lagene spille et slags seriespill der hvert lag trekker 8 lag å spille mot.

Hvilke lag du møter trekkes fra fire forskjellige puljer, basert på et eget rankingsystem.

Lagene spiller bare én kamp mot hvert av lagene de trekker. De skal altså ikke spille både borte og hjemme.

Det blir gitt vanlig poengsum, tre poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap.

Når de 8 serierundene er over, er de 8 beste lagene automatisk videre til sluttspillet, som starter med 16. delsfinale.

Lagene som ender som fra 9. til 24. plass i serien skal spille play off mot hverandre for de resterende sluttspillplassene.

Da skal 9.-16. plass trekke motstander blant de som ender fra 17. 24. plass.

Disse lagene skal spille både borte og hjemme for å avgjøre hvem som går videre.

Sluttspillet herfra vil fungere som normalt. Dersom dette var vanskelig å forstå, kan du jo prøve å sjekke ut Uefa sin egen forklaring av det nye formatet.

Av totalt åtte oppgjør, spilles fire hjemme og fire borte.

Når de åtte kampene er ferdigspilt, er seriespillet ferdig.

Lagene som ligger fra 1. til 8.-plass går direkte til åttedelsfinale.

Lagene fra 9.-24.-plass møter hverandre i playoff til sluttspillet.

Lagene fra 25.-36.-plass ryker ut av turneringen.

Deretter blir det rent utslagsspill før to lag står igjen i finalen.

Disse lagene er klare for Europaligaen Roma (Italia), Manchester United (England), Porto (Portugal), Rangers (Skottland), Eintracht Frankfurt (Tyskland), Lazio (Italia), Tottenham (England), Slavia Praha (Tsjekkia), Real Sociedad (Spania), AZ Alkmaar (Nederland), Olympiakos (Hellas), Lyon (Frankrike), Fenerbahçe (Tyrkia), Qarabag (Aserbajdsjan), Galatasaray (Tyrkia), Union Saint-Gilloise (Belgia), Dinamo Kyiv (Ukraina), Midtjylland (Danmark), Malmö (Sverige), Athletic Bilbao (Spania), Hoffenheim (Tyskland), Nice (Frankrike), Twente (Nederland). Torsdag kveld klokken 21 sparkes de siste kvalifiseringskampene igang til turneringen, deriblant Moldes oppgjør mot Elfsborg.

Et helt år med kamper

Europacupspill fører også til at Glimt må belage seg på å spille kamper hele året rundt.

For mens hjemlig Eliteserie spilles i vår/høst (fra 31. mars til 1. desember), strekker seriespillet i Europaligaen seg fra 25. september til 30. januar.

– Selvfølgelig blir det tøft for et norsk lag som er vant til å ha en lengre pause rundt jul. Men det var vi klar over når vi kvalifiserte oss til Europa, sier Patrick Berg til NRK etter kampslutt i Beograd.

– Drives det rovdrift på spillerne?

– Mja, vi begynner å nærme oss en terskel med tanke på hva som er mulig. Særlig for landslagsspillere blir det veldig tett og lite fri. Så får vi se i årene fremover om vi som mennesker klarer å håndtere det.

Midtbanegeneral Patrick Berg i aksjon borte mot Røde Stjerne onsdag kveld. Foto: Nikola Krstic / NTB

Fotballekspert i Avisa Nordland og tidligere Glimt-spiller Trond Olsen er spent på å se hvordan Glimt håndterer to sesongoppkjøringer i vinter.

– Det som er nytt er at man får en liten pause fra midten av desember til begynnelsen av januar før man må kjøre opp på nytt til de to siste kampene, sier han og fortsetter:

– Jeg er spent på hvordan det påvirker Glimt med tanke på neste års sesong med to oppkjøringer. Og går de videre til sluttspillet, blir sesongen ytterligere strukket. Jeg tror det kan bli litt tøft til neste år.

På disse datoene skal Glimt spille i Europa Glimt er garantert åtte kamper i seriespillet i Europaligaen. Disse spilles på følgende datoer: Kampdag 1: 25/26. september 2024

Kampdag 2: 3. oktober 2024

Kampdag 3: 24. oktober 2024

Kampdag 4: 7. november 2024

Kampdag 5: 28. november 2024

Kampdag 6: 12. desember 2024

Kampdag 7: 23. januar 2025

Kampdag 8: 30. januar 2025

Bred tropp gir optimisme

– Så spiller vi dessverre vår/høst i Norge, mens de fleste andre i Europa spiller høst/vår. Det får vi ikke gjort så mye med. Med det klimaet vi har er det ikke så gunstig å spille kamper i februar.

Trond Olsen har 250 kamper for Bodø/Glimt over to perioder, og står bokført med 66 scoringer. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Men Olsen mener at Glimt etter hvert har fått god erfaring med å konkurrere både i hjemlig serie samtidig som man ypper seg ute i Europa.

Da hjelper det med en stor og bred tropp, som Glimt etter hvert har skaffet seg.

– Glimt trenger bredden i troppen, og for et par måneder siden var man helt på tannkjøttet. Nå er troppen blitt veldig bra, og gjør at man kan sette inn gode spillere. At troppen er stor og bred, det er veldig viktig.

Millioninntekter også i Europaligaen

Til tross for at det er klart mest penger for klubbene å hente i Mesterligaen, er det ikke akkurat småpenger å hente i Europaligaen.

Bare deltakelse gjør at Bodø/Glimt er garantert minimum 128 millioner kroner. I tillegg vil de få penger basert på prestasjon.