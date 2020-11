De nybakte seriemesterne fra Bodø skal kjøre med åpen buss fra flyplassen i Bodø til rådhuset. I forbindelse med reisen fra Oslo, etter seieren mot Strømsgodset i går, har SAS endret flynummeret fra SK4106 til GOLD20.

Glimt har blåst motstanderne av banen fra første kamp denne sesongen. Men Bodø/Glimt har fortsatt mye å spille for, når fem kamper gjenstår av årets eliteserie i fotball.

– Det er jo deilig når dette forslitte sportsbegrepet historisk har sin berettigede plass. Dette er en prestasjon av de helt sjeldne i norsk fotballhistorie.

Det sier NRKs fotballkommentator Jan Petter Saltvedt. Som første nordnorske seriemester er allerede Glimt historiske.

Nå kan Glimt sette enda dypere spor etter seg i norsk fotballhistorie. Totalt kan gultrøyene sette ni nye rekorder før sesongen er over.

– Jeg tror de kommer til å ta veldig mange av de rekordene, for er det et lag som kommer til å være bra når de kan slippe seg helt fri, så er det den gjengen i gult der.

Flest mål – flest seiere

Bodø/Glimt står med 85 mål etter 25 kamper, og er foran skjema til å ta Rosenborg sin «uslåelige» målrekord fra 1997. Det har gitt Glimt en rekke seiere som fem kamper før slutt også tangerer Moldes jubelsesong i 2014.

– Det er helt vanvittig å se på. Tenk å score 3,4 mål per kamp. Det er tall som jeg ikke visste var mulig i norsk målestokk, kommenterte Eurosports fotballekspert Eline Torneus, etter at Glimt hadde sikret gullet med mot Strømsgodset søndag kveld.

Her er rekordene Glimt kan slå denne sesongen. Gultrøyene har allerede tangert flere av dem, når fem kamper gjenstår. Foto: skjermdump / Eurosport

Allerede etter 2. serierunde var Glimt serieleder med ti scorede mål, en tabellposisjon de har beholdt siden. Likevel var det få som allerede da utpekt Glimt som sikre gullfavoritter.

– Jeg tror ikke noen skal komme og påstå at de edru har ment at Glimt kom til å vinne eliteserien i år, før vi runda august. Det var følelsen av et friskt pust, men likevel noe som ikke kom til å holde, sier Saltvedt.

– Vil bli stående lenge

Bodø/Glimt kan slå ni rekorder denne sesongen, og har fortsatt fem kamper å gjøre det på. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I neste serierunde kommer Rosenborg til Aspmyra. Allerede da kan Glimt sikre seg noen nye rekorder, blant annet antall scorede mål, mot laget som enn så lenge har rekorden fra Nils Arne Eggens uslåelige årgang fra 1997.

– Selv Nils Arne Eggen sitter nok og lurer på om han fortsatt kan påstå at de årgangene hans på 90-tallet er tidenes beste.

Saltvedt tror det kan bli veldig lenge til et norsk lag igjen er i posisjon til å kunne slå ni rekorder i løpet av en og samme sesong.

– Jeg håper ikke det er lenge til, men jeg tror det blir lenge, for det er så unikt det Glimt har gjort i år.

– Sendte et signal

Bodø/Glimt-fansen feirer seriegull på torget i Bodø i natt. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

En av årsakene til at Glimt har vært suverene i år, kan skyldes måten laget håndterte nedstengingen og den utsatte sesongstarten på.

Glimt var den eneste klubben i Eliteserien som ikke permitterte noen da Norge stengte ned som følge av koronautbruddet i Norge. Mens det ga Glimt ro til forberedelsene, førte permitteringer til uro i andre klubber .

– Det var et veldig klart signal om at her står vi sammen, selv om det koster penger. I andre klubber var det diskusjoner og spillerne begynte å bli misfornøyde enkelte steder, fordi man følte at klubbene drev å utnyttet både dem og en ordning for å få inn noen kroner.

– Bodø/Glimt investerte i stedet i å skape en enda sterkere enhet, og i det sesongen endelig kom i gang var de tre steg foran alle andre.

