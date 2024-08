Følg kampen her

I kveld møter Glimt den polske seriemesteren Jagiellonia Białystok til andre kamp i kvalifiseringen til Champions League. Glimt leder 1–0 fra første kamp og er med avansement sikret minst deltakelse i Europa League.

Det skjer med en usedvanlig brei spillertropp.

For folkene som jobber med spillerlogistikk i Glimt har ikke hatt late dager i sommer. Den ene nye spilleren etter den andre er signert de siste ukene:

Først inn portene på Aspmyra kom Isak Dybvik Määtä fra nederlandske Groningen 12. juli.

Fem dager senere kjøpte Glimt spissen Andreas Helmersen fra Egersund FK. Ei uke etter det igjen ble den svenske vingen Samuel Burakovsky signert fra Landskrona.

Forrige helg ble det klart at Bodø/Glimt også kjøper Sondre Auklend ut av kontrakten med Viking. En overgang som skapte sterke reaksjoner i Stavanger ettersom 21-åringen ikke ønsket å forlenge kontrakten med Viking.

Samme helg ble også det unge nigerianske talentet med det velklingende navnet Gift Sunday klar for Glimt.

Ei rask opptelling viser at det per nå er over 30 spillere i A-troppen til Bodø/Glimt.

Til sammenligning har engelske Arsenal 24 spillere i sin tropp.

– Vi har ikke så stor tropp som folk tror, påstår Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK.

Isak Dybvik Määttä kom fra nederlandske Groningen. Han har kontrakt med Glimt ut 2028. Andreas Helmersen var toppscorer i 1.divisjon for Egersund før han gikk til Bodø/Glimt. Han skal ha kostet rundt 5 millioner kroner. Han har kontrakt ut 2027. Samuel Burakovsky kom fra Landskrona nivå 2 i Sverige. Han har skrevet kontrakt ut 2028-sesongen. Sondre Auklend kommer fra Viking og har fått en kontrakt til sommeren 2028. Ifølge Stavanger Aftenblad betaler Glimt 7-8 millioner kroner for å kjøpe han fri fra kontrakten med Viking. 18 år gamle Gift Sunday fra Nigeria var på prøvespill på Aspmyra og har imponert såpass at han ble kjøpt av Bodø/Glimt. Han har kontrakt til sommeren 2028.

Blant de som spiller flest kamper i Europa

Knutsen mener de mange skadene og kampbelastningen gjør at troppen må være såpass stor.

I fjor spilte Glimt 54 kamper i løpet av sesongen. Det var flere kamper enn storklubber som Liverpool og Chelsea. Glimt er allerede sikret europaspill i høst.

– Om du regner med alle som står der, er troppen stor. Men vi har for mange som er skadet, og med det kampkjøret vi har så trenger vi friske spillere her og nå. Det er ferskvare vi driver med, legger han til.

Foran kampen mot Jagiellonia Białystok fikk Knutsen en gladnyhet. Spissen Runar Espejord er spilleklar etter et halvt år på sidelinjen. Det betyr at Glimt har fire friske spisser å velge blant.

– Hver spiller som kommer inn gjør oss sterkere og bedre i treningshverdagen. Det gir oss også mer å spille på i kampene, forklarer Knutsen.

– Har råd til å eksperimentere

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Glimt har råd til å ta noen sjanser på overgangsmarkedet.

JP Saltvedt mener Glimt har råd til å ta sjanser på overgangsmarkedet. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– De mange kjøpene fremstår som en blanding av usikkerhet og reelt behov. Kjetil Knutsen har åpenbart ikke fått de svarene han ønsket fra de spillerne som de har kjøpt inn i forkant av denne sesongen. Da vil han ha alternativer. Glimt har råd til å eksperimentere og famle en smule.

Han påpeker samtidig at en stor tropp også gir utfordringer.

– Så lenge man klarer å holde sentrale deler av troppen tilfreds med situasjonen, så er det en fordel. Men det er en grunn til at det finnes grenser for hvor mange ambisiøse spillere man kan samle i én klubb uten at det virker mot sin hensikt. Chelsea er erkeeksempelet de siste årene.

– Passer veldig godt inn i Glimt

Knutsen sier den siste signeringen, Gift Sunday, trenger tid før han vil være aktuell for en kamptropp. Sondre Auklend mener Knutsen kan bli klar mye raskere.

– Sondre er en etablert spiller i Eliteserien. Han passer veldig godt inn i Glimt. Han ønsker å ha ball og ønsker å utgjøre en forskjell på banen. En spennende unggutt som er blitt voksen.

Auklend fikk sitt gjennombrudd i Viking i vår, men ble satt på sidelinjen da det ble klart at han hadde signert for Glimt fra nyttår – det til tross for at han hadde kontrakt med Viking ut året.

Ifølge Stavanger Aftenblad betalte Glimt mellom 7 og 8 millioner kroner for å kjøpe av fri fra kontrakten.

– Det betyr mye at han kommer til Glimt nå. Skulle han vente fire måneder til på å spille kamper, så hadde det vært uheldig, sier Knutsen