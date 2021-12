Til manges store overrasking spelte Bodø/Glimt uavgjort mot Brann på Aspmyra stadion i Bodø, søndag kveld.

Og det vart ikkje berre supportarar frå nord som plutseleg sat med skjegget i postkassa.

Det gjorde òg dei som hadde satsa store pengar på heimelaget.

No er innboksen til klubben fylt til randa av truslar og ønsker om at dei skal døy.

Det får Niklas kjenne på kroppen.

– Hadde ikkje satsa alle pengane på Glimt

Niklas Aune Johnsen, pressekontakt i Bodø/Glimt, har ansvar for klubbens kontoar på sosiale media.

Den har kokt etter 2–2 resultatet mot Brann i går.

Niklas Aune Johnsen er ansvarleg for innboksen til Bodø/ Glimt og tek imot all hetsen frå utanlandske gamblarar. Foto: KENT EVEN GRUNDSTAD FOTO / KENT EVEN GRUNDSTAD FOTO

– Det er folk som har mista pengar fordi dei har satsa ut ifrå tabellen. Dei ser at Glimt ligg øvst og Brann ligg nedst, seier Johnsen.

Mange har satsa store pengar. Nokon av dei skriv at dei har satsa opp mot 1000 euro, eller om lag 10.000 kroner, på Glimtsiger.

På grunn av dykk mista eg 250 euro. Korleis skal eg få råd til mat til barna mine i morgon? utanlandsk gamblar

– Dei skriv at dei håper vi døyr, og at vi ikkje vaknar opp i morgon. Hadde dei vore meir audmjuke kunne eg kanskje syntest meir synd på dei.

Og det er ikkje berre denne kampen det gjeld. Helt sidan Glimt begynte å vinne kampar frå 2019-sesongen, har de fått mykje hat når de ei sjeldan gang ikkje vinnar.

Johnsen meiner at dei utanlandske gamblarane ikkje kjenner dynamikken i norsk fotball.

– Det er ikkje unaturleg at eit lag som ligg på botn av tabellen kjempar med nebb og klør. Det skjer kvart einaste år at eit dei tek eit lag godt plassert på tabellen når dei skal klare seg, seier Johnsen.

– Eg hadde ikkje satsa alle pengane mine på Glimt i går.

Gud vil straffe heile laget deira for å ha øydelagt for min millioninnsattsbillett. Ubrukelege lag Utanlandsk gamblar

Molde FK ligg nest øvst på meisterligatabellen. Det har dei vunne fire gonger før, seinast i 2019.

Pressesjef i Molde, Per Lianes, seier han også dei har vore borti illsinte gamblarar.

– Ein blir jo kasta skit på i sosiale medium når folk mister pengar. men det er ikkje noko nokon av oss kan noko for. Men sånn er jo verda i sosiale medium.

Døma på hets mot Glimt når de ikkje vinnar er mange. Dette er alle ting som har blitt sendt til klubbens kontoar på sosiale medium etter uavgjortresultatet mot Brann. Foto: Skjermdump

Norsk tipping

Tonje Sagstuen, pressekontakt i Norsk Tipping, forklarar at odds setjast etter sannsyn for at eit utfall treffer inn. Laget ein forventar vil tape vil ha høgast odds, medan favoritten alltid vil ha lågast odds.

I går hadde altså Brann høg odds, medan Bodø/ Glimt var store favorittar og hadde lågast odds.

«Korleis utlikna dykk då det var 10 minutt igjen. Eg tapte 1000 euro for dette! Veit dykk kor mykje pengar det er for meg? Skam! Gi meg 1000 euro!» Er omsetjinga frå italiensk, sånn omtrentleg. Foto: Skjermdump

Begge laga trong ein sigar. Anten i kampen for gullet, eller for å berge plassen i Eliteserien. Derfor var det få som satsa pengane sine på uavgjort.

– Når eit lag noko overraskande taper, er det klart at folk kan verte forbanna.

Dei som spelar på Oddsen spelar gjerne på fleire lag i kombinasjon. Sagstuen fortel at for mange rauk nok heile kupongen når Bodø/Glimt ikkje vann.

– Då er det nokon som kan finne på skulde Glimt for kampfiksing. Altså at dei ikkje gir nok for å vinne.

NRK forklarer Kva er kampfiksing? Bla videre Om ein spelar fiksar ein kamp... Sørgar han eller ho for eit gitt resultat. Kamfiksing kan vere eit problem i nokre utanlandske lag. kvifor vil noko fikse en kamp? Spelarar kan tene mykje penger på å lever ein kamp med eit gitt resultat. Det er meir utbreitt i tennis der det er lettare å skjule. Er kampfiksing lov? For kampfiksing er både ulovleg og uglesett. Kampreglement: §1-5. Fair play

(1) En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). (2) Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet i kamp en selv deltar i, på noe vis medvirke til eller forsøke å medvirke til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig adferd. Forrige kort Neste kort

– Det er veldig lite av dette i Noreg. Det er nærmast ikkje eksisterande. Og det er heilt ugrunna. Det er klart at begge lag gjerne ville vinne i går.

Ho synst det er synd at spelarar som har tapt pengar på dette spelet vel å kome med slike utsegner.

– Eg er heilt sikker på at Bodø ikkje ønskte noko meir enn å ta med gullet heim i går, og Brann kjempa for sin eksistens som eliteklubb. Det er jo nettopp dette som gjer fotball så spennande. At det er spenning til siste runde.

Eg skulle ønske FIFA kunne degradere dette dumme og ubrukelege laget for kampfiksing Utanlandsk gamblar

Niklas Aune Johnsen i Bodø/Glimt, seier at hetsen ikkje har så mykje å seie for Glimt sin del.

– Eg trur stort sett det prellar av. Det blir litt brutalt i kommentarfeltet og i innboksen, men eg trur ikkje spelarane bryr seg så mykje.