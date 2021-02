Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

25. februar pakker Bodø/Glimts A-lag koffertene og setter seg på flyet til Marbella. Der har de planlagt treningsleir frem til 15. mars, melder de i en pressemelding.

Ifølge den regjerende seriemesteren er dette nødvendig for å optimalisere treningshverdagen.

Bodø/Glimt understreker at beslutningen er tatt etter grundige vurderinger internt på styrenivå og i dialog med NFF, NTF og kommunale smittevernmyndigheter.

Nødvendig

Ifølge FHI er Spania fortsatt definert som et rødt land.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Sport manager i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, sier til NRK at de anser dette som en nødvendig reise.

– For Bodø/Glimts virksomhet, med tanke på det vi ønsker å prestere i løpet av 2021, så anser vi det som nødvendig, sier han og legger til:

– Det er ikke bare å møte opp ved seriestart og tro at vi er klar for kamp. Hele tanke vår er at hverdagen er den viktigste, og som gjør at vi kan være maks forberedt og prestere vårt beste på banen. Hverdagen startet 25. januar, og så langt har hverdagen vært dårlig. Vi reiser til Spania for å optimalisere hverdagen vår.

Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK, men opplyser på generelt grunnlag at de er tydelig på sine råd og anbefalinger, og at Bodø/Glimt stå for vurderingene de gjør.

Dårlig hverdag

På spørsmål om på hvilken måte hverdagen har vært dårlig svarer Sakariassen følgende:

– Vi får ikke spilt treningskamper, som er viktig arena. I tillegg har vi vært tre uker i karantene så langt i år. Vi føler det er riktig grep å nå kunne gå inn i en boble der vi har full kontroll på bevegelse, der bare vi er sammen, og der vi minimaliserer risikoen for smitte innad i laget. Vi har ikke mer tid å miste.

– Er det mindre sannsynlig at dere blir smittet i Spania?

– I det regimet vi går inn i Spania vil jeg si det, ja. Vi skal ikke ha kontakt med folk utenfor vår boble. Spanjolene som jobber for oss er i vår boble, og de er testet i går. Til og med bussjåføren er i vår boble.

Sakariassen utdyper at de til tross for kort forberedelse har gjort grundige vurderinger og viktige avtaler for å få reisen i boks.

– Vi har gjort veldig mye på kort tid. Det er mye logistikk forbundet med dette, og det er mange vi må forholde oss til. En hektisk helg, men nå har vi et opplegg vi føler oss veldig komfortabel med.

Om to dager går dermed Glimt inn i et strengt regime der de har egen buss, egen treningsbane og egne ansatte ved hotellet som bare jobber for dem.

– Vi tror dette blir en veldig viktig forberedelse for det vi skal inn i dette året.