– Klokken 9 mandag hadde vi fått 1720 nye medlemmer siden fredag. Det er over en dobling av medlemsmassen.

Det sier Bodø/Glimts medieansvarlig Simen Pedersen.

Tidligere hadde klubben 1350 medlemmer, men det inkluderte også mellom 600–700 barn og unge som er registrerte medlemmer.

– Det er helt fantastisk. Det bidrar til et fantastisk medlemsdemokrati, hvor man får til å være med å ta avgjørelser som en del en klubb. Vi setter pris på at så mange har lyst å være medlem i Bodø/Glimt, fortsetter Pedersen.

Simen Pedersen er medieansvarlig i Bodø/Glimt. Foto: Vegard Stien / Magy Media

Glimt-spiller Ulrik Saltnes er positiv til engasjementet rundt klubben.

– Jeg tenker jo at det er veldig bra og styrkende for klubben. Det viser litt om hvor man har havna, det er noe som betyr veldig mye for veldig mange, sier Saltnes til NRK, og legger til at kupp-ryktene ikke har påvirket spillerne.

– Jeg er bare glad for at de sakene der går sin gang, og så tenker jeg det er viktig at så mange som mulig blir hørt.

Ulrik Saltnes mener den store økningen i klubben medlemsmasse er bra: – For Glimt som klubb i fremtida så er dette en utrolig styrke, sier brønnøyværingen. Foto: Daniel Hong Hansen

En av de som har meldt seg inn de siste par dagene er Jarl Andre Dalmo.

– Jeg skulle meldt meg inn for mange, mange år siden. Jeg er 59 år gammel, har spilt for klubben i ungdommen og jeg går ikke glipp av en eneste Glimt-kamp.

– Det at jeg melder meg inn nå, har selvfølgelig noe å gjøre med disse pøblene som har ødelagt for seg selv, og som prøver å ødelegge for klubben. Det kan jeg ikke stilltiende finne meg i.

For kun dager før Bodø/Glimt viktigste kamp i historien, returoppgjøret borte mot Røde Stjerne hvor vinneren går til Mesterligaen, har det ulmet blant de gulkledde supporterne.

Utestengt etter fiskebolle-aksjon

3. august ble Glimts hjemmeoppgjør mot Haugesund stoppet i ti minutter etter at enkelte hjemmesupportere kastet fiskeboller inn på banen.

Årsaken var at de ville ha slutt på videodømming (VAR) i norsk fotball.

Protestaksjonen fikk det glatte lag av daglig leder Frode Thomassen i et intervju med TV 2 i pausen av kampen.

– Å holde på med sånne barnestreker på de to-tre nederste radene, er å drepe fotball. Det handler ikke om fotball, ikke VAR, sa Thomassen til kanalen.

Daglig leder Frode Thomassen i dialog med hovedtrener Kjetil Knutsen på Glimts benk. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Totalt ni supportere ble straffet av klubben i ettertid, noen i 15 kamper, andre i 30 kamper.

I kjølvannet av dette, dukket det opp personer i sosiale medier som tok til orde for å kaste det sittende styret og daglig leder Thomassen.

Det skulle gjøres ved å melde seg inn i klubben, for å påvirke avstemminger på årsmøtet.

«Nu e det krig. Styret skal kastes. Frode skal kastes. Til Valhall», skriver en anonym person på X (tidligere Twitter).

Ba folk melde seg inn i klubben

– Jeg er rett og slett redd for at et lite mindretall av folk skal få lov til å ødelegge ting. Det kan jeg ikke finne meg i, fortsetter Dalmo.

– Hvor reelt tror du et kuppforsøk hadde blitt?

– Jeg hører at noen har fridd til andre supporterklubber for å skaffe nok stemmer. Men jeg tror at de aller fleste har tillit til styret i Glimt. Men jeg tror ikke man skal undervurdere disse karene her. Jeg tror ikke de ser konsekvensen av sine egne handlinger.

Glimt-supporter og ferskt medlem Dalmo har lite til overs for rene sabotasjeaksjoner.

– VAR kan vi diskutere til vi blir blå i øynene, og jeg er like forbannet som alle andre når det tar lang tid. Men å kreve at VAR skal bort, og aksjonere ved å sabotere fotballkamper, det er helt på trynet.

Etter 6-0-seieren mot Sarpsborg 08 lørdag, gikk flere Glimt-profiler ut i Avisa Nordland og fyrte løs mot «kupp-planene».

Også Glimts medieansvarlig Pedersen, uttalte at: «Derfor ønsker vi at folk melder seg inn i Bodø/Glimt dersom de ønsker at klubben skal drives videre som i dag.».

– Hvorfor uttalte du dette?

– Det var fordi jeg fikk et direkte spørsmål om det, sier Pedersen og utdyper:

– Bakgrunnen var at det dukket opp rykter i sosiale medier om at enkelte ville fjerne styret. De ryktene tror jeg var litt opphausset, og jeg tror ikke at noen faktisk ville velte styret.

– Så har folk reagert ved å melde seg inn, fordi de vil at klubben skal driftes videre slik i dag. Vi har ikke noen oversikt over nøyaktig hva de nye medlemmene står for, men en så stor økning i antall medlemmer er fint uansett hvordan man ser på det, sier Pedersen.

Mener «kupp-planene» er hausset opp

– Har man på noe tidspunkt vært redd for et kupp?

– Nei, egentlig ikke. Vi har ikke sett på det som et alternativ i det hele tatt.

– Vet dere om noen av de nye medlemmene også er medlem i andre klubber?

– Nei, det har vi ikke oversikt over. Det har vært helg også, så vi har ikke fått gå gjennom hvem alle disse 1700 er.

– Opplever dere at dette er storm i vannglass?

– Ja, jeg tror det har blitt litt hausset opp av kommentarer på sosiale medier.

340.000 kroner ferske kroner i klubbkassen

Pedersen sier at saken har tatt veldig lite oppmerksomhet i Glimt, siden det har vært både kamp og helg mens innmeldingene har strømmet på.

– Det har egentlig kun vært media som har spurt litt om det. Men vi legger merke til 1700 nye innmeldinger, noe vi er kjempeglad for.

Et medlemskap i Glimt koster 200 kroner. Det betyr at de 1720 nye innmeldt har bidratt med drøye 340.000 kroner i de gules klubbkasse.

– Kontingenten er mer for å ha kontroll på hvem som melder seg inn. Hadde det vært gratis, kunne alle vært medlem, sier Pedersen og avkrefter at Glimt vil øke kontingenten.

– Men i teorien kan andre lags supportere melde seg inn for å påvirke?

– Ja, det kan de. Jeg kan melde meg inn i Vålerenga og stemme mot alt det som styret der vil. Men jeg håper ikke folk gjør sånn.