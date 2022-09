Det var mange skuffede glimtspillere da Dinamo Zagreb gikk seirende ut av playoff til Mesterligaen for noen få uker siden.

Smilene kom nok derimot tilbake da gruppen til Glimt ble klar.

Arsenal, FC Zürich og PSV.

Sistnevnte står klar for å ta imot Bodø/Glimt i torsdagens oppgjør i Eindhoven.

Glimt-trener Kjetil Knutsen smilte i solskinnet i Nederland dagen før kampen mot PSV. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Skadebekymring på toppscorer

Én som derimot ikke blir med til Nederland er Bodø/Glimt sin toppscorer, Amahl Pellegrino.

32-åringen har vært i storform for Glimt denne sesongen, og har scoret hele 19 mål på 19 kamper i Eliteserien.

Tar man med kampene i kvalifiseringen til Mesterligaen, så er tallet 23 mål på 26 kamper.

Det er usikkert hvor lenge lynvingen må være på sidelinjen etter skaden han pådro seg i 1-4-fadesen mot Molde, men Kjetil Knutsen er ikke bekymret.

– Det er sånn det er – han gikk ut etter fire minutter sist. Vi er mer opptatt av å håndtere de som kommer inn, enn å sette så mye fokus på skadene. Det er aldri gøy med skader, men det må vi bare håndtere, sa Knutsen til Avisa Nordland før avreise i Bodø.

– Hvem ser du på som potensielle erstattere?

– Det har jeg en plan om – men den planen ønsker jeg ikke å fortelle, sa han til avisa.

Storklubb i Europa

PSV står for Philips Sport Vereniging, og ble etablert som en fotballklubb for ansatte i selskapet Philips i 1913, for 109 år siden.

Klubben brukte noen år på å komme seg opp i toppen av nederlandsk serie, men har de siste årene knivet med Ajax om å vinne ligagullet, noe de selv har gjort 24 ganger.

I tillegg til ti cupgull, vant de det som nå heter Mesterligaen i 1987-88-sesongen, og Europaligaen, eller UEFA cupen som det da het, i 1977–78.

Det er altså en storklubb som Glimt skal bryne seg på, torsdag.

Men med storseire mot klubber som Roma, Celtic, og nederlandske AZ Alkmaar i Serieligaen, har Glimt vist at de ikke lar seg pille på nesen av europeiske storheter.