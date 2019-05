Friskmeldt – kan være med på søndag

Bodø/Glimts midtbanespiller Patrick Berg er offisielt friskmeldt. Det bekrefter Glimt-trener Kjetil Knutsen til Avisa Nordland. Berg fikk skulderen ut av ledd under en kamp mot Rosenborg i slutten av mars. AN skriver at midtbanespilleren dermed kan være med igjen allerede i bortekampen mot Haugesund søndag.