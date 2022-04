Norsk politi bekymret for gule fans – Romas supportersjef sier byen er trygg

Bongiorno Andreas.

Qui il clima è molto positivo anche se c’è molta attesa per l’incontro. La partita sarà molto importante ed esperiente per noi. Certo La situazione che si è venuto a creare a fine partita con gli staff delle due squadre non è che ha facilitato molto l’ambiente. Però noi cerchiamo di controllare in qualche modo i nostri tifosi, sarà sempre una festa sport e di calcio. Spesso i giocatori e i dirigenti dovrebbe prendere più esempio da i tifosi che si comportano certamente molto meglio di loro.

Her er stemningen veldig positiv, selv om det er høye forventninger til møter mellom di to. Kampen blir veldig viktig for oss. Selvfølgelig har situasjonen som oppstod etter kampen mellom trenerapparatet til de to lagene sørget for en litt mer amper stemning. Men vi prøver å kontrollere våre supportere, det kommer til å bli en fest for sport og fotball. Ofte burde ledelsen og trenerapparatet se til supporterne som tydelig oppfører seg mye bedre enn dem.

I tifosi del Bodø saranno benvenuti a Roma! Io penso di si, anche però se c’é sempre il rischio isolato atteggiamento negativo di qualche tifoso. Non siamo tutti uguali, però la pressione sulla partita ci sta è tanta e qui a Roma è molto attesa. Anche se la gara di andata non era stata negativa come quella di ottobre con i 6 gol, la Roma ha gestito l’incontro in maniera tranquilla e i due gol del Bodø diciamo che sono stati un po casuali frutti un po della sfortuna e un po della causalità.

Bodø’s supportere er velkommen til Roma! Det tror jeg absolutt, selv om det alltid eksisterer en risiko for en isolert hendelse med negativ holdning fra en eller annen supporter. Vi er ikke like alle sammen, men det er mye press foran denne kampen og her i Roma er det mye fokus på kampen, selv om bortekampen ikke var like negativ som den i oktober med 6 mål til Bodø. Roma kontrollerte kampen rolig og Bodøs to mål var litt uheldige og frukten av tilfeldigheter.

Comunque sarà spero una grande partita e speriamo che la Roma passi il turno perché è importante sai. Anche i tifosi norvegesi ambirebbero a questa cosa perché entrerebbero nella storia del calcio norvegese ed europeo, però bisogna riconoscere che alla fine tra due squadre la Roma è quella un po più, come detto Mourinho, favorita.

Uansett så håper jeg det blir en stor kamp og vi håper Roma går videre, for det er viktig nå. Også de norske supporterne håper på avansement, også fordi de ville entret norsk fotballhistorie og europeisk. Men man må anerkjenne at mellom de to lagene, som Mourinho sa, er Roma litt større favoritter.

E con questo e tutto. Un saluto ad Andreas Trygstad

Francesco Cavallo

Vicepresidente AIRC

Det var alt, en hilsen til Andreas Trygstad.

Francesco Cavallo,

Visepresident AIRC