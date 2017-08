Bodø-syklist blir proff

August Jensen (26) har signert en toårskontrakt med Israel Cycling Academi (ICA), skriver Avisa Nordland. Bodøværingen har syklet for Team Coop i fem år, men er nå klar for nye utfordringer. – For å sammenligne med fotball, så blir det større stadioner, flere tilskuere og mer penger i mitt nye lag, sier han til avisen.