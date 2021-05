Mener pensjonskassens søksmål strider mot grunnleggende demokratiske prinsipper

Søndag ble det kjent at Bodø pensjonskasse, tidligere Bodø kommunale pensjonskasse, saksøker staten.

Grunnen er at de ikke vil gi NRK innsyn i reiseregninger og kvitteringer, tross pålegg fra Statsforvalteren.

NRK har blitt kontaktet av flere personer som hevder at Bodø pensjonskasse har en kultur der penger har blitt brukt på festligheter, middager og alkohol.

Pensjonskassen avviser disse anklagene, og mener at offentlighetsloven ikke gjelder for dem. Dette til tross for at de forvalter over 4 milliarder kroner av offentlige ansattes penger.

Grunnen de oppgir, er at de skal kunne drive på lik linje som sine konkurrerende, private pensjonsforvaltere.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener at pensjonskassen bør gi innsyn i regningene sine.

– Dette handler om at allmennheten og dem som har innskudd i pensjonskassen skal få vite hvordan styret og ledelsen disponerer pengene. Handlingene er ikke i tråd med de prinsipp vi bør ha i et åpent demokrati.

Kommuneledelsen i Bodø kommune sitter i pensjonskassens styre. Her er rådhuset i Bodø. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Unødvendig pengebruk

Dette er dokumentene NRK har bedt om innsyn i:

Disse dokumentene vil pensjonskassen hemmeligholde Ekspandér faktaboks NRK har siden høsten 2020 bedt om innsyn i en rekke dokumenter hos Bodø kommunale pensjonskasse. Dette er bare noen av dokumentene pensjonskassen nekter å gi innsyn i: Innkalling til og referater fra alle møter/samarbeidsmøter mellom kommunen og Bodø kommunale pensjonskasse fra 1. januar 2014 til dagens dato.

Utlegg som ansatte og styremedlemmer har fått refundert de siste seks årene (innkjøp, utlegg ifbm. reise, etc.)

Alle dokumenter vedrørende ansettelsesprosessen som førte til at nåværende daglig leder ble ansatt, inkludert eventuelle vurderinger av habilitet.

Utgifter til representasjon brukt på eksterne, siden 1. januar 2010

Alle fysiske reiseregninger/bilag/kvitteringer etter disse styreturer, tilbake til 2010

Alle dokumenter som gir oversikt over gaver selskapet og/eller ansatte/styremedlemmer har mottatt fra pensjonskassens samarbeidspartnere siden 2010.

Gjeldende avtale mellom Bodø kommune og pensjonskassen om drift av kommunal pensjonskasse

Alle kontrakter som regulerer pensjonskassens leie av fast eiendom

Innkalling til og protokoll etter samtlige møter i pensjonskassens styre

Gjeldende vedtak om utbetaling av godtgjøring for deltakelse i styremøter

Arne Jensen syns at det faktum at de nekter å vise disse regningene, er spesielt.

– Det er veldig spesielt. Særlig i lys av at Bodø pensjonskasse er et selskap som har hundre års historie i Bodø, og som er knyttet til, og stiftet av, det offentlige. Det er helt klart ment for å være et redskap for offentlighetens tjeneste.

Han forstår til en viss grad at det er viktig å holde informasjon unna konkurrenter. Men han mener driften til Bodøs pensjonskasse ikke er lik de privates.

At de nå tar saken til retten er en unødvendig bruk av penger, mener han.

– Jeg syns det er spesielt at man skal bruke midler på å unndra seg et innsyn. Å ta det til retten er helt legitimt, men jeg hadde håpet at man forholdt seg annerledes, og så sin egen funksjon i et bredere perspektiv enn det de har gjort.

Offentlighet Ekspandér faktaboks Hvem som helst kan kreve innsyn i saksdokumentene hos det offentlige.

Formålet er blant annet å legge til rette for demokratisk deltakelse i samfunnet, og at allmennheten gjennom innsyn skal kunne kontrollere styresmaktene.

For at det offentlige skal ha lov til å holde opplysninger eller hele dokumenter hemmelig, må det skje med hjemmel i en av lovens unntaksbestemmelser.

I de tilfelle det offentlige har anledning til å unnta opplysninger, må adgangen veies opp mot allmennhetens interesse for innsyn. Kilde: Offenleglova.

Avviser påstandene

Bodø pensjonskasse har hele veien hevdet at påstandene er grunnløse.

I en e-post til NRK svarer styreleder Einar Lier Madsen og daglig leder Hans Petter Horsgaard i Bodø pensjonskasse at deres virksomhet er strengt regulert av Finanstilsynet, og at det sånn sett ikke skal være noe fare for at driften ikke er forsvarlig.

– Våre regnskap revideres årlig av uavhengig statsautorisert revisor. Våre kostnader til administrasjon er helt normale i forhold til bransjen for øvrig. Våre regnskaper er offentlige så dette kan dokumenteres.

Styreleder i Bodø pensjonskasse, Einar Lier Madsen. Foto: Arkivfoto

De sier videre at deres virksomhet skal holdes rettslig og økonomisk atskilt fra arbeidsgiverforetakene.

For dem handler innsynsspørsmålet ikke bare om hvilke lover og regler de er underlagt, men også om likebehandling med andre pensjonskasser.

– Våre konkurrenter vil eksempelvis enkelt kunne innhente konkurransensitiv informasjon om Bodø Pensjonskasse hvis vi er underlagt offentlighetsloven.

De avviser at de bruker kundenes penger til å hyre inn advokater til rettssaken.

– Vi har gjentatt til NRK flere ganger de siste månedene at vår tjenestepensjon er garantert, det betyr at pensjonistene er sikret sin pensjon helt uavhengig av våre kostnader og resultater. Gjennom flere år er det satt av penger til fremtidig forpliktelser.

Salten tingrett har satt av to dager til saken i slutten av mai.

Her kan du lese hele svaret til Bodø pensjonskasse: