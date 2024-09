Saken oppsummert Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, tok med seg vin ut på tribunen under en kamp, noe som er i strid med alkoholreglene.

Ingebrigtsen har beklaget hendelsen og skriver på Facebook at det var en glipp som aldri skulle skjedd.

Bodø/Glimt's daglige leder, Frode Thomassen, bekrefter at hendelsen ikke får noen konsekvenser for ordføreren, og at klubben anser saken for å være avsluttet.

Ingebrigtsen mener at saken viser at Bodø/Glimt holder orden på skjenkingen, men innrømmer at det var pinlig på egne vegne. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dette var en beklagelig glipp fra min side som aldri skulle skjedd. Spesielt overfor Glimt må jeg be om unnskyldning for at klubben ble satt i en uheldig situasjon med mye oppmerksomhet, skrev Odd Emil Ingebrigtsen på Facebook sent torsdag kveld.

Han skriver også at han tidligere samme dag fikk beskjed fra Bodø/Glimts daglige leder, Frode Thomassen, om at klubben anser saken for å være avsluttet.

Altså blir det ingen reaksjoner for bruddet på alkoholreglene.

Tydelige regler

På kampen mellom Bodø/Glimt og Røde Stjerne var Ingebrigtsen på plass i VIP-området Aspmyra Sportsbar.

Her blir det servert mat og drikke før, under og etter Bodø/Glimt sine hjemmekamper.

Reglementet for gjestene er tydelige:

Likevel ble ordføreren stoppet etter at han hadde tatt med seg vin ut på tribunen.

NRK har snakket med vitner som sier at ordføreren skal ha helt vin over i en pappkopp og tatt denne med seg ut på tribunen.

– Jeg husker ikke hva jeg drakk av, svarte Ingebrigtsen til det.

– Tror ikke det skjer igjen

Frode Thomassen bekrefter at han har snakket med ordføreren.

– Vi har gitt beskjed om at det som skjedde ikke er akseptabelt. Det er der saken står. Så tror jeg ikke det skjer igjen.

– Så det får ingen konsekvenser for ham?

– Det har ikke fått konsekvenser for noen andre som har gjort tilsvarende før heller.

– Har dere gjort noen egne undersøkelser for å ettergå versjonen til ordføreren?

– Nei, hjelpe meg. Vi har folk i Sportsbaren som er fullt klar over hva som skjedde, så vi trenger da ikke å etterforske.

Daglig leder Frode Thomassen bekrefter at alkohol-glippen ikke får noen konsekvenser. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

– Hvilke signaler tror du dette sender til resten av publikum?

– Hvilke signaler? Det står på alle dørene våre at det er forbudt å ta med alkohol ut. Det vet også ordfører. Vi som klubb har også tydeliggjort det i kommunikasjonen utad etter dette.

– Saken er pinlig

Nå mener Ingebrigtsen at saken viser at Bodø/Glimt holder orden på skjenkingen.

– Saken er pinlig på egne vegne. Som ordfører er det viktig å være en god rollemodell. Denne gangen var jeg ikke det.

Ordføreren sier at han har fått utallige slengkommentarer hver gang han har holdt i et pappkrus i etterkant av episoden.

– Det blir sikkert flere ganger og såpass må en tåle og det er fullt fortjent.