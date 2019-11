Bodø lufthavn ble stengt etter observasjon av en drone over flyplassen.

Det bekrefter kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen til NRK, tirsdag kveld.

Dronen skal ifølge politiet blitt observert klokken 16:50. Rundt en time senere, 17:40, ble flyplassen åpnet for normal trafikk.

Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor. Foto: AVINOR

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Det er blitt observert en drone ved lufthavnen, og det betyr at den er stengt inntil videre av politiet, sa Andersen til NRK da flyplassen enda var stengt.

Han sier at to fly allerede er direkte påvirket av situasjonen og at det sannsynligvis vil få konsekvenser for andre flyvninger i kveld.

– Det vi har fått beskjed om er at det har påvirket et fly fra Tromsø og et fly fra Oslo, men at det får driftsforstyrrelser i dagen i dag, det er helt klart.

Det er flere forsinkelser ved Bodø lufthavn etter dronedramaet. Foto: Skjermdump / Avinor

Ser alvorlig på situasjonen

Operasjonsleder ved Nordland politidististrikt, Kenneth Magnussen, sier til NRK at de ikke har mye informasjon om hendelsen nå.

– Vi har informasjon om at det er blitt observert en drone i området ved Bodø lufthavn. Og per nå er vi sammen med mannskap fra Avinor om den fortsatt er der. Utover det har jeg ikke så mye mer opplysninger. Lufthavna er stengt for trafikk, men det er en vurdering som de gjør, om den blir åpnet eller ikke. Det er vel en vurdering som blir gjort ganske snart.

– Hvor nært ble den observert?

– I området ved rullebanen, slik som jeg har forstått det.

– Det er det dere kan si nå?

– Det er det jeg har nå. Det er vanskelig å vite så veldig mye mer. Du kan stå nesten hvor som helst og flyge med dronen.

– Hva vil dere gjøre videre?

– Vi vil gjøre undersøkelser for å finne ut hvor den hører hjemme. Hvis noen har tips, vil vi gjerne vite om det. Det lammer flytrafikken når dette skjer, så vi ser ganske alvorlig på hendelsen. Hadde den ikke blitt observert og vært i området mens det kommer fly inn, kan det ha fått svært store konsekvenser.

Ikke første gang

For nesten to uker siden ble en annen drone observert over samme lufthavn, den gangen over det ene tårnet ved flyplassen.

Også da ble luftrommet stengt i litt under en time.

I mai ble flyplassen i Svolvær også stengt i lengre tid, grunnet droneobservasjon.