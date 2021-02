I ett glass med vaksine er det mulig å få ut inntil 7 doser.

Det forteller kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Men det er ikke bare-bare å hente ut alle sammen. Det krever nemlig svært høy grad av nøyaktighet.

– Noen ganger klarer vi 6, andre ganger 7, sier Claudi.

I Bodø kommune har man etter hvert blitt ganske flinke.

Kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune. Foto: Erik M. Sundt

Her er snittet 6,7 doser per glass. Det betyr likevel betyr at 0,3 doser i snitt må kastes per glass. Det synes Claudi er synd.

– Men beskjeden fra FHI er at disse glassene skal kastes. Vi kunne fått to-tre prosent flere vaksiner hvis vi kunne blandet sammen restene fra to glass. Det blir fort 15–20 ekstra vaksiner i uka med det antall vaksiner vi får nå.

Claudi forteller at de tidligere blandet. Men det gjør de ikke lenger, etter at FHI presiserte at det ikke er lov, forteller kommuneoverlegen.

– Jeg har forståelse for at FHI ikke anbefaler å blande vaksinen fra to forskjellige glass selv om «batchnummeret» er det samme. Jeg regner med at hovedbegrunnelsen er at det ikke er dokumentasjon for det, men synes på den andre siden at det er synd vi ikke få lov slå sammen restene i to og to glass for å hente ut en ekstra vaksine.

FHI: Handler om sporbarhet

Overlege Preben Aavitsland ved FHI bekrefter at de nylig har presisert overfor kommunene at rester fra glass skal kastes.

Han skriver i en e-post at det er helt greit å trekke ut 6 eller 7 hele doser fra glassene hvis man klarer det. Men at man skal ikke slå sammen rester fra flere glass.

Begrunnelsen er blant annet sporbarhet. Det skal være mulig å finne fram til nøyaktig det hetteglasset en pasient har fått vaksine fra, skulle det for eksempel oppstå en bivirkning.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

– Hvilken argumenter gir produsenten mot restebruk foruten det faktum at man mister sporbarheten?

– Det spørsmålet må du stille til Legemiddelverket. I den godkjente teksten om vaksinen er det advart mot slik blanding av rester fra flere glass.

– Hvorfor er det et problem at man mister sporbarheten?

– Hvis noe går galt med pasienten, er det nyttig å vite hvilken produksjonsbatch det gjaldt.

– Men kunne ikke kommunene beholdt sporbarheten ved å være nøye med å ha oversikt over hvilke glass de blander sammen?

– Det er mulig.

Legemiddelverket er ikke bekymret

På spørsmål om det ikke er et problem at ganske mange potensielle doser blir kastet på grunn av forbudet mot restebruk, svarer Aavitsland:

– Det kan være, men sikkerheten går først. Dette kan eventuelt Legemiddelverket utdype.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket. Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, viser til viktigheten av sporbarhet og at legemiddelfirmaet ikke anbefaler å kombinere rester.

– Ved å trekke ut fra et glass og så et annet, så er det dessuten større risiko for fururensing. Altså bakterier, som kan føre til infeksjoner.

Han tror antall doser Bodø klarer få ut per glass, et representativt for ellers i kommunene i Norge.

Han er likevel ikke bekymret for at mange vaksinedoser går til spille. Får man ut seks doser, er det godt nok, mener Madsen.

Anbefales ikke

Han viser til at det før var lagt opp til at man skulle få ut fem doser per glass.

– Men så er det litt overfylling. Litt mer enn man trenger til fem doser, slik at 6 doser er det man skal få ut nå. Det er vanskelig å få ut 7. At det blir litt igjen, det må man bare finne seg i. Man skal ikke blande rester fra flere hetteglass.

NRK stiller samme spørsmål til Madsen som til FHI:

– Kunne ikke kommunene beholdt sporbarheten ved å være nøye med å ha oversikt over hvilke glass de blander sammen?

– Det kunne man teorietisk gjort. Men legemiddelfirmaet anbefaler ikke dette. Det er det som står i bruksanvisningen, at ekstra doser skal kastets og ikke blandes med rester fra andre hetteglass.