Bodø kommune må spare inn 260 millioner

Fram mot 2027 ser bildet enda dystrere ut. I hele økonomiplanperioden må kommunen spare inn totalt på 519 millioner kroner.

Det er hovedbudskapet til kommunedirektør Kjell Hugvik i forslaget til budsjett og økonomiplan.

– Det kommer til å bli et krevende budsjett, sier han til NRK.

Hugvik sier at tendensene er de samme som Bodø har sett de siste årene, og at dette bildet er blitt enda tydeligere.

–Det vil si at tjenestene kommunen leverer øker i kvalitet og omfang, samtidig som den økonomiske situasjonen er forverret.

Det er særlig i kommunens to største avdelinger, helse og omsorg og oppvekst og kultur at kommunen utfordres av et høyt merforbruk og økte kostnader, og som også vil fortsette i 2024.

Årsakene er flere og sammensatte.

Den største felles utfordringen er økningen i antall eldre og pleietrengende kombinert med bemanningskrisen i helsevesenet. De demografiske endringene vil forsterke utfordringene i økonomien i Bodø, ifølge Hugvik.

– Kommunen må i enda større grad prioritere sine ressurser til dette området, både når det gjelder investeringer og drift. Derfor legger vi inn en økning i budsjettet til å forsterke grunnbemanning på institusjoner og i hjemmetjenesten. Vi styrker også ressursene til å beholde og rekruttere helsepersonell. Vi foreslår også å øke pengebruken til velferdsteknologi og nødvendig IKT-infrastruktur. På investeringer er det nytt helsehus og flere heldøgns omsorgsplasser som blir prioritert. Dette er helt nødvendig for å kunne møte utfordringene i helse og omsorg, sier Kjell Hugvik.

Kommunedirektøren er tydelig på at det må gjøres endringer innen skole og barnehage.

– Oppvekst har blitt prioritert de siste tiårene. Nå blir det færre barn i barnehage og skole. Elevtallet i Bodø-skolen vil falle betydelig fra 2025. Dette til tross for en midlertidig økning i flyktninger med barn. Det betyr at både drift og investeringer må reduseres, og det blir krevende, sier Hugvik.

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2024 er på cirka 5,7 milliarder kroner og et investeringsbudsjett for 2024 på 479 millioner kroner.

Budsjettforslaget skal behandles i formannskapet 23. november, før det vedtas i bystyret 8. desember.

– Budsjettet kommer nok til å oppleves som en utfordring for mange. Men hendigvis har Bodø gode tjeenster i dag. Vi har en robust kommune som tåler disse utfordringene, sier Hugvik til NRK.

Men også Bodø kommune rammes av bemanningskrisen i helsesektoren.

– Vi bruker veldig mye penger på vikarbyråer. I år ligger det an til å bruke 80 millioner. Dette vil fortsette til neste år.