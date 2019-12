Lovte forbedring for ti år siden – i stedet forsvinner stadig mer av norsk strandsone

I Norge er det en gylden 100-metersgrense. Beltet strekker seg oppover hele den verdenskjente kystlinjen vår.

Innenfor denne strandsonen er det forbudt å bygge, med visse unntak.

Alle kommuner skal og ha fokus på vern av visse områder med hensyn til landbruk, naturverdier, friluftsliv og reindrift, såkalte LNFR-områder.

At kommunen tar av LNFR-områdene over til næringen og ikke motsatt vei er frustrerende. Leder i Naturvernforbundet i Salten, Kaja Langvik-Hansen.

Et eksempel kan være: Desto flere som bygger innenfor strandsonen, desto vanskeligere blir det for folk flest å ferdes langs kystlinja.

Men ifølge tall fra SSB minsker strandsonene i hele landet.

Nordland ligger i fylkestoppen, men Tromsø kommune har tatt over tronen som versting.

Skulle bli vanskeligere å bygge

Til tross for forbudet kan man søke om å få dispensasjon til bygge innenfor strandsonen.

Frem til 2009 var Bodø den kommunen i Norge som bygde ut mest innenfor strandsonen, da Tromsø tok over tronen.

Dispensasjon Foto: Janni Elena Hvidsten Evensen / NRK Ekspandér faktaboks Dersom et tiltak er i strid med plan- og bygningsloven må det søkes om en dispensasjon (unntak).

Et tiltak som er godkjent etter plan- og bygningsveiloven kan ikke heves av friluftsloven, men må tas til etterretning.

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø gjelder så langt ingen annen byggegrense er satt i kommuneplanens areal- eller i reguleringsplaner - så lenge det ikke strider mot nasjonal arealpolitikk.

Nordlands kystlinje er i kategorien C - mindre press på arealer. Kilde: Nordlands fylkeskommune

Det er likevel kun 49 dekar som skiller de to kommunene.

GÅR FOR SAKTE: Den tidligere varaordføreren Kirsten Hasvoll mener mye har blitt bedre, men hun reagerer på den nåværende byutviklingen i kommunen. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Nå skal det bli vanskeligere å få tillatelse til å bygge, sa tidligere varaordfører for SV i Bodø, Kirsten Hasvoll til NRK i 2009.

Og i 2011 kom det endringer i Plan- og bygningsloven med mål om å unngå uheldig bygging langs sjøen.

Likevel har et 100 meter bredt og 6,5 kilometer langt belte forsvunnet i Bodø kommune siden 2010.

I løpet av denne tiden har også antall bygninger i strandsonen i Bodø økt med 435 bygninger, ifølge SSB.

Flere tall om dette finnes her.

Vanlig praksis

Ifølge Håkon Andreas Møller fra Miljøpartiet de grønne er disse planene lite konfliktfylte. Han er og leder i plan- og miljøutvalget.

Likevel nevner han overfor NRK at vedtatte planer i utgangspunktet skal følges.

– Som leder har jeg bedt om at politikerne får en orientering om hvordan vi tar for oss dispensasjonssaker. Det er for å se om det er behov for endringer i styringen.

FORTVILT: Kaja Langvik-Hansen mener Bodø kommune ikke har gode nok konsekvensutredninger når det gjelder bygging i LNFR-områder. Foto: Privat

Leder i Naturvernforbundet, Kaja Langvik-Hansen, reagerer derimot sterkt på dagens praksis.

– Bodø kommune privatiserer friluftslivspotensialet til allmennheten, sier hun til NRK.

Langvik-Hansen viser blant annet til Alstad, der det bygges helt ned i fjæra. Boligbebyggelse ved Bodøsjøen og Alstad ble bestemt i kommuneplanen i 2014.

– I dette området har Bodø kommune lagt til en grønn buffer langs kystlinjen, sier Kari Skirbekk til NRK.

NEDBYGGING: På Alstad bygger Bodø kommune et lite steinkast fra vannet. Nybygget ble vedtatt i kommuneplanen, og viker da fra forbudet om å bygge i 100-metersbeltet. Foto: Janni Elena Hivdsten Evensen / NRK

Hvis et område allerede er regulert til boligområde, regnes det ikke som dispensasjon fordi det er i tråd med planverket.

Selv om det ligger innenfor 100-metersbeltet kan kommunen bygge med god samvittighet.

– Vi taper hver eneste gang. Det er en fortvilelse at ny kunnskap ikke har noe å si, sier Langvik-Hansen.

STRAMMER INN: Lars Jacob Hiim vil ikke kommentere Bodø kommunes politiske prioriteringer. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Vil komme nye regler

– Departementet jobber for tiden med å endre statlige retningslinjer, sier statssekretær Lars Jacob Hiim fra KMD til NRK.

De nye reglene gjøre det enklere for alle kommunene i Norge, ifølge departementet.

Det samme skulle også de nye reglene i 2011, var svaret fra varaordføreren for ti år siden.

De nye retningslinjene er derimot ikke juridisk bindende. De kan derfor ikke overstyre det som allerede er bestemt i kommuneplanen.