Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bodø kommune har den siste tiden slitt med flere smittetilfeller enn tidligere, og har enda ikke klart å slå ned smitten.

På torsdagens pressekonferanse kommer det fram at det er 16 nye tilfeller i kommunen. Dette er det nest høyeste dagstallet siden pandemien startet.

De siste tre ukene er det påvist nær 100 nye tilfeller i kommunen. Det antas at mesteparten av disse tilfellene er av den sørafrikanske mutasjonen.

Kommunaldirektør Arne Myrland og ordfører Ida Pinnerød var på pressekonferansen i rådhuset, torsdag. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

16 av 34 smittede siden mandag har ukjent smittevei.

52 personer er i isolasjon og 250 i karantene, bekrefter smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen på pressekonferansen.

– Vi må igjen appellere til alle, også de få etternølerne som ikke har fått med seg smittevernreglene. Det gjelder spesielt om man har symptomer, også blant barn. Vi må redusere nærkontaktene vi har med hverandre, sier Hagen.

Hetser ungdom

Regjeringen bestemte onsdag at de strenge forskriftene og reglene i Bodø kommer til å videreføres over påske, til 11. april.

– Først må jeg understreke at dette er noe vi har ønsket, og bedt regjeringen om å gjøre. Vi ser smittesituasjonen som er, denne veldig smittsomme varianten som vi ikke får slått tilbake. Vi er nødt til å ha tøffe tiltak en stund til, sier ordfører Ida Pinnerød.

Det er også bestemt innstramming i besøk på sykehjem.

– Vi har holdt en åpen dør-politikk dersom det er mulig, nå ønsker vi å ta ned nærkontaktene her også. Derfor har vi laget egne besøksregler og begrenset når besøk skal gjennomføres. Hver enkelt må ta kontakt med det enkelte stedet for å høre hva slags regler som gjelder.

I tillegg bekreftet kommunen at smutthullet som har blitt omtalt etter festen på hotellsuiten til Ap-toppene, blir tettet.

For noen uker tilbake, kunne NRK melde om at politiet stanset en fest med 17-18-åringer som brøt smittevernreglene.

Ungdommen har gjort opp for seg i konfliktrådet, men ordfører Ida Pinnerød sier at de likevel blir hetset grovt på sosiale medier.

– Det foregår en omfattende hetsing av voksne folk mot disse ungdommene. Vi kan ikke ha det sånn at 17-18-åringer hetses så grovt og ekkelt at jeg får vondt i magen. Vi har alle et ansvar for å gjøre en jobb sånn at vi ikke får et klima som er helt uholdbart.

Mye smitte over hele landet

Det siste døgnet er det registrert 1064 nye koronatilfeller i landet. Det er 379 flere enn samme dag for en uke siden.

Tallet er det nest høyeste på ett døgn under pandemien. Til sammen er det registrert 83.519 koronasmittede her i landet siden pandemien startet.

Det er også meldt om en ny smittetopp i Haugesund. Det siste døgnet har 34 personer testet positivt på koronasmitte. Tallet i går var 23.

Pressekonferanse i Bodø kommune, torsdag.