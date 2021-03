Får ikke kontroll på utbruddet: – Vi tok feil

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På spørsmål fra NRK om hvorfor det ikke ble innført strengere tiltak allerede da den sørafrikanske virusmutasjonen ble oppdaget, svarer Kai Brynjar følgende.

– Vi trodde vi skulle nå frem med de samme virkemidlene som tidligere fungerte. Men der tok vi feil.

– Dette er en mye hardere nøtt.

Har ikke oversikt

16 av 34 smittede i Bodø siden mandag har ukjent smittevei.

52 personer er i isolasjon og 250 i karantene, bekreftet smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen under pressekonferansen torsdag formiddag.

– Har dere mistet kontrollen?

– Vi har i hvert fall ikke den oversikten over alle smittetilfellene som vi ha klart å få under tidligere utbrudd. Da har vi fått god oversikt og klart å slå ned utbruddene med riktige tiltak, svarer Hagen NRK.

Denne manglende kontrollen kan føre til at smitten spinner ukontrollert videre.

– Det gjør at vi plutselig kan få en mer eller mindre ukontrollert stigning av smitte. Det er derfor vi for tre uker siden innførte strenge tiltak, sier Kai Brynjar Hagen.

Har forsøkt å være målrettet

Det sies ofte at gjort er gjort og spist er spist.

Men, angrer Hagen på at de ikke innførte mer inngripende tiltak tidligere?

– Det er jo en kunst å ikke skyte spurven med kanon. VI har prøvd å ha veldig målrettet og spesifikke tiltak, noe vi har lyktes godt med gjennom et år, sier han og legger til:

– Men så møtte vi denne varianten, og det var lite kunnskap om hvordan den ville oppføre seg. I ettertid kunne vi sagt at vi skulle slått ned enda hardere. Men vi var ganske tidlig ute.

Det har blitt mange pressekonferanser i Bodø rådhus gjennom det siste året. Den siste tiden har de vært langt mer alvorlige enn tidligere i pandemien. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Kunne nedstengningen vært unngått hvis det ble gjort noe tidligere?

– Jeg tror det blir ganske hypotetisk. Kunnskapsnivået på det tidspunktet var ikke veldig godt. Det har vært forsket mye mindre på det sørafrikanske viruset sammenlignet med det britiske og det originale viruset.

– Vi er dermed i front nå med å finne ut hvordan det oppfører seg.

Kommunen har nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i fjor. Hagen opplever at befolkningen takler omstendighetene godt.

– Dette går hardt utover mange, det er vi klare over. Men jeg har inntrykk av at folk har forståelse for at dette dessverre må til.