Bodø Havn frifunnet

Tirsdag kom dommen i saken mellom Bodø kommune og Hurtigruten. Her ble Bodø Havn KF frifunnet på alle punkter, melder Avisa Nordland. I tingretten ble Bodø havn dømt til å betale over tre millioner kroner tilbake til Hurtigruten. Les mer om bakgrunnen for saken her.