Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere i dag meldte Værøy kommune at de hadde fått en person med positiv koronatest. Tilfellet er det første i øykommunen.

Denne personen kom fra karantenehotell i Bodø, og skulle ikke vært sendt til Værøy, skriver kommunen.

Bodø kommune legger seg flat og erkjenner at det har skjedd en feil hos dem, skriver Avisa Nordland.

– Vi har fått inn en rekke prøvesvar på personer i karantenehotell. Så har det gått litt for fort og et av prøvesvarene har blitt feiltolket. Etter noen timer viste det seg at prøven likevel var positiv, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

To negative tester

Helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune beklager feilen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Arbeideren kom til Bodø i romjula og testet negativt på den første testen.

Da han onsdag ettermiddag fikk beskjed om at også test nummer to var negativ, gikk han på ferga i Bodø som skulle ta han til Værøy.

Ved 23-tiden innså Bodø kommune hva som hadde skjedd, men da var det for sent.

– Når feilen først hadde skjedd tok vi kontakt både med arbeidsgiveren til vedkommende og Værøy kommune slik at vedkommende ble satt i isolasjon og man kunne gjøre nødvendige tiltak, sier Rasmussen.

Lav smitterisiko

Rasmussen understreker at arbeideren ikke har gjort noe galt og at ansvaret er deres.

– Vi ønsker ikke at dette skal skje og jobber hardt for at det ikke skal skje, men det er uheldig og trist for dem som blir berørt.

Smitterisikoen på overfarten med ferga er ansett som lav. Mannen var ifølge Bodø kommune symptomfri.

Han ble tatt imot av arbeidsgiveren på kaia på Værøy og ble testet på nytt og umiddelbart satt i isolasjon.

Han har ikke vært i kontakt med innbyggere i kommunen.

Har startet smittesporing

Værøy kommune har satt i gang arbeidet med å varsle de som kan ha vært utsatt for smittefare.

– Vi har startet smittesporing og fått passasjerlister og kontakter de som reiste med ferga, sier ordfører Susan Berg Kristiansen.

Hun mener det som har skjedd viser hvor krevende koronapandemien er. Hun berømmer dialogen med Bodø kommune og ønsker ikke å komme med kritikk.

– Det er uunngåelig at vi ikke skulle få smitte til oss. Jeg tenker på den gode jobben bedriftene har gjort for å unngå det, også skjer det på en sånn måten. Men å komme med kritikk er det siste jeg vil gjøre.