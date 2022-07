Ikke nok plass til bobiler og tungtransport: – De fyller opp rasteplassene

Langtransportsjåfører er helt avhengige av at rasteplassene langs veien.

Men de er ofte fulle av bobiler.

Frank Brubakk sover i kupéen sin. Han har ikke toalett om bord, og er avhengig av at de få rasteplassene som finnes langs veien faktisk er ledige og operative. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

La ned viktig rasteplass

På Rognan i Nordland har en populær rasteplass nylig blitt stengt.

Det bekymrer yrkessjåfør Frank Brubakk.

– Spesielt turisttrafikken fyller opp rasteplassene. Det er rett og slett for få steder å stoppe.

I snitt passerer det over 350 tunge kjøretøy daglig gjennom Rognan, ifølge fra Statens vegvesen.

Saltdal kommune mener det ikke var forsvarlig å ha rasteplassen åpen fordi den var i for dårlig stand.

– Vi jobber nå med å få en avklaring på saken, men vi lykkes ikke å komme i mål før sommersesongen er over, sier ordfører Rune Berg.

Hit, men ikke lenger. Den populære rasteplassen Nerauan på Rognan er i for dårlig stand og måtte stenges. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Statens vegvesen: – Er nok for få

Yrkessjåfører må følge lovpålagte hviletidsbestemmelsene (ekstern lenke).

Statens vegvesen er enig i at kapasiteten på rasteplassene er for lav.

Mangel på hvile kan blant annet ende i trafikkulykker.

– Totalt sett er det nok for få rasteplasser, sier Knut Hågensen i Statens vegvesen.

– Hvis det gjennom registreringen avdekkes av vi har for liten kapasitet, må vi vurdere å utvide kapasiteten.

Bobiler skal ikke stoppe på døgnhvileplasser

For Norges Lastebileier-Forbund er det ingen tvil: kapasiteten bør utvides.

Per nå er den for lav. Spesielt på sommeren i bobil-sesongen.

– Vi har ikke noe imot bobiler som sådan. Jeg skjønner jo at de òg å stoppe et sted. Men det bør tilrettelegges bedre for at de kan gjennomføre sin camping som ikke er like kritisk som vår lovpålagte hvile.

Det sier Frank Lauritz Jensen, NLF-rådgiver i Nordland, Troms og Finnmark.

Yrkessjåførene har ikke enerett på de normale resteplassene.

Men døgnhvileplassene er kun er for de som faktisk er på jobb som sjåfør.

Frank Lauritz Jensen i NLF sier de jobber for å få flere rasteplasser langs veiene. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Vi jobber intenst for å få flere døgnhvileplasser, spesielt i Nord-Norge, hvor det er veldig spredt mellom hver. De som jobber langs veien skal kunne ha et anstendig arbeidsliv.

– Men hvordan vet man hva som er hva?

– Døgnhvileplassene skal være skiltet godt. Og de som kjører bobil skal ikke stoppe der i det hele tatt. Ikke privatbiler heller.

Det er spesielt viktig at rasteplassene med toalett ikke fylles av bobiler. Bobiler har toalettet med seg, det har ikke yrkessjåførene.

– Kanskje denne nyhetssaken kan oversettes til tysk og engelsk slik at de også får det med seg, fleiper Jensen.

Det er ikke småtterier som skal få plass langs veien. Viktige varer skal frem. Her sover også sjåførene. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Opplever at turister er viktigere

NRK har vært i kontakt med flere regionsdirektører i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Utfordringen med bobiler og få rasteplasser er kjent over hele landet.

I Gjøvik i fjor mistet yrkessjåførene en sentrumsnær rasteplass hvor det hadde stått tungbiler i en årrekke.

Det forteller regionsjef Guttorm Tysnes:

– Plutselig ble den tatt bort og så kom det bobiler der i stedet. Vi ser en klar tendens til at turister er viktigere enn å få inn varer. Det er en merkelig holdning til en viktig yrkesgruppe, sier han.

Det var en kommunal avgjørelse.

Nå har kommunen tilbudt en annen rasteplass som, ifølge Tysnes er mye mindre og mye lenger unna. Men at de har akseptert tilbudet som en nødløsning.

– Det var bedre enn ingenting.

Skiltet bedre

I Vestfold, Telemark og Buskerud er de godt kjent med problemet, og jobbet mye i fjor med å finne ei løsning.

De samarbeidet med Vegvesenet i form av skilting og merking av de plassene som er forbeholdt tungtransporten.

– En del av de utsatte passene i fjor er nå rustet opp og bedre skiltet. Så jeg håper at det er forklaringen til mindre klager i år, sier regionsjef Roy N. Wetterstad.