Bobilsjåfør siktet etter dødsulykken i Lurøy

Det var Raphaël Jean-Paul Houlmann (67 år) fra Sveits som omkom i trafikkulykken i Lurøy 20. juli 2024 hvor en bobil og motorsykkel var involvert. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Den omkomne var fører av motorsykkelen. I tillegg ble passasjeren på motorsykkelen skadet, men er utenfor livsfare etter behandling på Nordlandssykehuset i Bodø hvor hun ble flyet rett fra ulykkesstedet.

– Politiet har så langt i etterforskningen avhørt flere vitner, både de som var involvert i ulykken og personer som kom til stedet i etterkant. Det er også sikret video av hendelsen, som ble filmet av en bil som lå bak et av kjøretøyene involvert i ulykken.

Det opplyser politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl i en pressemelding.

Politiet mistenker at føreren av bobilen har brutt vikeplikten i forbindelse med kryssing av motgående kjørefelt.

Bobilsjåføren er siktet for uaktsom forvoldelse av død etter straffeloven § 281, og for brudd på aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.

– Det understrekes at dette kun er en siktelse og at saken fortsatt er under etterforskning, sier Lauvdahl.

Politiet opplyser om at førerkortet til føreren av bobilen, en eldre mann fra Nordland, ble beslaglagt på stedet. Det er ingen mistanke om ruspåvirket kjøring.