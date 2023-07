Bobil på havet i Bø

Nødetatene rykket tidligere i kveld ut til en bobil som hadde havnet på havet i Vinjesjøen i Bø kommune.

Bladet Vesterålen meldte om saken først.

Det skal ha vært to personer i bobilen da den kjørte i havet. Begge skal ha blitt sjekket av ambulansepersonell på stedet.

– Det er ikke personskade. Årsaken til at bilen har havnet der vet vi ikke. Det fremstår som et trasig uhell for den bobilbrukeren.

Det sier politiets operasjonsleder, Tommy Beck.

110-sentralen opplyser klokka 19.30 at brannvesenet har lagt lenser rundt bobilen, og at de har forlatt stedet.

– Det vi har gjort er å legge ut en lense rundt bilen, så det ikke skulle bli noe lekasje videre.

Det sier vaktleder i 110 Nordland, Finn-Viggo Dreyer, til NRK.

– Det kan komme bensin eller disel fra bilen, så det handler om å være føre var, sier Dreyer.