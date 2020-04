Han er klar til å åpen barnehager og skoler dersom han får lov

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag har regjeringen innkalt til pressemelding klokka 16.00. Da er det knyttet spenning til hvorvidt skoler og barnehager igjen kan åpne etter påske.

Selv om flere kommuner mener det blir bortimot umulig, mener andre at de gjerne åpner dørene dersom de får lov.

– Jeg ser ingen utfordringer i det å skulle åpne skolene igjen etter påske, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

Det betyr at dersom de får lov, så kan skoler og barnehager i vesterålskommunen være i gang igjen allerede tirsdag 14. april.

– Vi skal ha et møte om dette på lørdag. Det avhenger selvfølgelig av hva regjeringen sier, men dersom vi får muligheten til det, så tror jeg vi kan være klare på kort varsel.

Pedersen understreker at barnehagene og skolene delvis har vært åpne for barn med foreldre i samfunnskritiske jobber, slik at mye ligger til rette allerede.

– Vi skal fortsatt være restriktive og ha strenge tiltak, men jeg tror vi snart må tørre å ta samfunnet vårt tilbake, sier han.

Og ingen kan anklage Bø kommune for ikke å være restriktive. Kommunen var nemlig først ute i landet med å stenge alle skoler og barnehager. Og det har så langt vært en suksess.

Pedersen understreker at Bø kommune til nå ikke har noen bekreftede tilfeller av koronasmitte. Slik er det nesten i hele Vesterålen. De få tilfellene som er registrert, har vært hos personer som har blitt smittet utenfor regionen.

Vurderer ulike tiltak i ulike deler av landet

En av vurderingene som regjeringen nå gjør, er om det skal innføres forskjellige tiltak i de ulike landsdelene, avhengig av hvor hardt rammet de er av koronaviruset.

Det bekreftet assisterende helsedirektør Espen Nakstad da han gjestet NRKs nyhetssending lørdag morgen.

Det er satt ned ekspertgrupper som skal vurdere om barn kan få komme tilbake på skole og barnehage, samt vurdere de samfunnsøkonomiske følgene av smitteverntiltakene. Folkehelseinstituttet har også levert en rapport.

Alle rapportene holdes hemmelig fram til regjeringens beslutning er klar.

– Ønsker at barnehagene skal åpne

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland mener ulik praksis i ulike deler av landet, kan være en lur vei å gå.

Ifølge Nationen mener han at enkelte lokalsamfunn kan operere uten like strenge smittevernstiltak som man har andre steder i landet. Han mener økonomien rammes veldig hardt av de strenge tiltakene vi har nå.

– Jeg ønsker at barnehager i Nordland skal åpne. Hvis man ser at det er forenlig med å holde smitten nede, så tror jeg det kommer. Om det så er fra første dag etter påske eller litt senere.

Han trekker frem øykommunen Værøy som et eksempel. Der er det ingen som er meldt smittet.

– Hvis de samtidig praktiserer strenge innreiseforbud, så er det ingen grunn til at barnehagen ikke kan være åpen. Men det krever et aggressivt testings- og sporingsregime.

Sture Pedersen i Bø er enig i at differensierte tiltak kan være bra.

– Jeg er en tilhenger av at avgjørelser skal skje på lavest mulig nivå, sier han.