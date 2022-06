«Norges Monaco» med nytt skattestunt – vil senke inntektsskatten for alle under 40

Det har ikke bare vært rosenrødt for Bø-ordfører Sture Pedersen etter at skattestuntet hans skapte internasjonale avisoverskrifter I 2019.

Bø fikk tilnavnet «Norges Monaco» da de vedtok å kutte i den kommunale formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent, i et forsøk på å få rike nordmenn til å flytte til kommunen.

Og det funket.

Stuntet førte til at flere rike investorer meldte flytting til kommunen i Vesterålen. Blant de næringslivsprofiler som Bjørn Dæhlie, Einar A. Sissener og Kristian Adolfsen.

Men i november i fjor varslet den rødgrønne regjeringen at den ikke lenger ville kompensere kommunen for tapene som følger av redusert formuesskatt.

Skattekuttet påførte Bø rundt 5 millioner kroner i tapte inntekter fra dem som allerede bor i kommunen. Dette tapet måtte kommunen selv ta.

Samme år solgte den tidligere langrennskongen huset sitt i Bø, og flyttet til Sveits, som også er kjent for lavt skattenivå.

Bø-ordføreren tok også et oppgjør med fraværende innflyttere, som han ikke hadde sett snurten av.

Men ordføreren trøster seg med at skattelettet har ført til at skattekronene har trillet inn i kommunekassen.

På kommunestyremøtet torsdag ble det første regnskapet lagt fram etter at stuntet ble iverksatt fra 1.1. 2021.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene hittil. Hvis vi sammenlikner skatteinngangen for 2020 og 2021 har vi en økning på mer enn 30 millioner kroner, sier ordføreren.

– Noen av disse millionene har vi gitt fra oss, men vi har gått i pluss på 10 millioner i forhold til skatteinngangen.

Mye av overskuddet har altså gått til skatteutjevning. Likevel sitter de igjen med mer enn kommunen hadde budsjettert med.

– Det er et forsøksprosjekt hvor det ble spådd at vi kom til å gå med 30- 40 millioner i minus. Regnskapet viser ikke det.

Detaljene rundt fordelingen og den totale skatteinngangen for Bø kommune, er noe uklar.

– Det som vi tror har skjedd, er at alle de som har store formuer også har vanlig inntektsskatt. Så det er skatten totalt sett som har økt, men vi klarer ikke å plukke ut om det er formue- eller inntektsskatten som har gitt overskuddet.

Vil legge til rette for unge

Men til tross for all motgangen, har ikke Sture Pedersen tenkt til å stanse.

– Kommunen gjorde dette for å tiltrekke oss folk med sterk økonomi. Det vi gjør nå, er å legge til rette for å tiltrekke oss unge folk.

Ønsket er at ungdom skal søke seg til bygda.

– Vi er optimister og legge til rette for at vi skal tiltrekke oss ny arbeidskraft, sier Sture Pedersen. Foto: Lars-Bjorn Martinsen / NRK

– Derfor har vi halvert barnehagesatsene, gir tilskudd til fødsler, og har et mål om å senke skatten til alle innbyggere som er under 40.

– Når ser dere for dere å innføre skattelette for de under 40?

– Det er et større prosjekt, men vi jobber med det i partiet nå. Og vi er opptatt av personretta tiltak for å få folk til å flytte hit.

Må betale selv

Leder for Næringskomiteen på Stortinget, Willfred Nordlund (Sp), forteller at det ikke er noe i veien rent praktisk for å senke inntektsskatten for de under 40 år.

Men det bringer med seg noen ulemper.

– Det er fullt mulig for en kommune og redusere både formuesskatten og inntektsskatten som er kommunens andel. Utfordringen er at skatteutjevningen mellom kommunene ikke tar høyde for det.

Skatteutjevningen ble et overraskende problem sist Bø valgte å sette ned formuesskatten. Faktisk måtte daværende regjering inn og være en livbøye for Bø sitt unike skattelette.

Willfred Nordlund (Sp) er leder for næringskomiteen på Stortinget, og tidligere medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Med ny regjering kom nye krav.

– De får ikke lengre kompensert gjennom skatteutjevningen for nedsettingen av formueskatten. Altså at andre kommuner skulle betalt. En reduksjon i inntektsskatten vil nødvendigvis måtte følge samme prinsipp.

Nordlund gir ros til Bø for kreativiteten, men har ikke særlig tro på skattelette for de under 40.

– Jeg ville vurdert å gi bedre tjenester og flere former for økonomisk gulrot til barnefamilier, for å få flere av dem og flere barn, enn å senke inntektsskatten for de under 40 år, om man har så god råd. Det tjener kommunen betydelig mer på, både på kort og lang sikt grunnet inntektssystemet for norske kommuner.