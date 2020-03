Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag er det ventet oppdaterte råd om hva befolkningen skal gjøre for å hindre spredning av koronaviruset.

Blant annet vil det da trolig bli sagt noe om barnehager og skoler skal fortsette å være stengt også etter torsdag.

Men fra en kommune som tidlig tok grep, advares det mot å slippe opp på kravene for tidlig.

Stengte skolene på eget initiativ

I Bø i Vesterålen var de først ut med å stenge alle skolene. Det uten at det var påvist et eneste tilfelle av koronaviruset i kommunen.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, råder helseministeren til å holde skolene stengt en god stund til. Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Allerede fem dager før resten av Norge stengte ned, var barna bedt om å holde seg hjemme.

– Jeg er veldig glad vi tok det valget. Forhåpentligvis har det hatt noe for seg, sier ordfører Sture Pedersen.

Han sier det var vinterferien som da var avsluttet som var den utløsende årsaken. Dette for å få oversikt om elevene kom fra områder med stor smittespredning.

– Vi fikk i all hovedsak kun positive tilbakemeldinger. Det var noen få som spurte «hva i alle verden?», – men de korrigerte seg raskt.

For selv om helseminister Bent Høie dagen etter avgjørelsen i Vesterålskommunen sa at han ikke ville råde andre kommuner til å gjøre som Bø, så var rådet et annet noen dager senere. 12. mars ble som kjent alle skoler vedtatt stengt.

I Bø i Vesterålen var de tidlig ute med å stenge alle skolene. Tiltaket vakte oppsikt over hele landet, men noen få dager senere bestemte regjeringen at alle skoler skulle stenges. Foto: Jan-Helge Andersen

Ingen smittede

Så langt har 30 personer i Bø blitt testet for korona. Ingen av testene har vært positive.

Mandag uttalte helsemyndighetene at smittespredningen er stabil, men Høie advarte samtidig mot å senke skuldrene.

Ordføreren i Bø mener det er for tidlig å åpne grunnskoler og barnehager igjen.

– Jeg mener vi bør ha is i magen. Det advares om ansamlinger av folk og skolene er nettopp dette. Nå kommer snart påsken og da får vi litt drahjelp. Hvis vi holder ut til påske, tror jeg det vil være fornuftig.

Han skryter av hvordan innbyggerne har taklet den nye hverdagen.

En av dem er Kristina R Johnsen. Hun har en sønn på ti år og ei jente på fire år.

– Jeg føler vi har funnet roen her hjemme. Vi har kastet klokka og funnet oss godt til rette.

Hun sier at mange stusset da kommunen ville stenge skolene, men at det kritikken stilnet raskt.

– Jeg synes kommunen fortjener ros. Det er betryggende når kommunen tar drastiske grep og vitner om godt lederskap. Og så fulgte jo resten av landet etter.

Petra (4) har ansvaret for å vanne blomster. Vi bruker god tid på å lage mat og sitter lenge ved bordet og prater, sier moren Kristina Johnsen. Foto: Kristina R Johnsen

Usikker på nytteverdien

Hvor lenge skoler og barnehager skal være stengt, er altså fortsatt åpent.

Samtidig er politi og barnevern bekymret for hva som kan skje med de barna som lever utrygt hjemme.

Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside at usikkerhet rundt nytteverdien av å stenge skolene.

Studier om spredning av influensavirus tilsier at det kan ha en positiv effekt på å redusere lokal smittespredning og forsinke toppen av utbruddet. Ved influensa har barn vist seg å være viktige i smittespredningen, men ved covid-19 er barns betydning i smittespredning mer usikker.

Instituttet skriver videre at en eventuell gevinst må veies mot ulempene knyttet til et slikt tiltak.