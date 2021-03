Anton og Arwen er begge franske bulldoger Bare Arwen var frisk nok til å leve Ei heller Nelly var frisk En sykdom gjorde at hun aldri ble større enn 500 gram

Kalenderen viser 2018. Tanja fra Bodø skal endelig møte hunden hun har ønsket seg i lang tid. En fransk bulldogg.

Lille Dolly er som alle andre av sin rase; liten og søt.

Men Dolly er uheldigvis i likhet med mange andre franske bulldogger; syk.

Tre år senere angrer Tanja.

Ikke fordi hun ikke elsker hunden, men fordi hun ser hundens lidelse hver eneste dag.

Mistenker innavl

Lenger sør, i Oslo, bor Susan. For seks år siden skulle hun skaffe seg en hund – og valget falt på en fransk bulldogg.

– Som førstegangskjøper er det vanskelig å vite hvem som er seriøse. Jeg kom i kontakt med en dame fra Sverige som virket grei, og valpene så fine og raske ut.

Helseproblemer hos utvalgte hunderaser Foto: LUCAS JACKSON / Reuters Ekspandér faktaboks Bulldog: Trange nesebor, lang bløt gane og underutviklet luftrør med risiko for kollaps. Innoverkrengede øyelokk som kan føre til skader på hornhinnen. Bredt hode og smalt bekken som gir fødselsproblemer. Mops: Trange nesebor, lang bløt gane og underutviklet luftrør med risiko for kollaps. Misdannelser i ryggvirvler. Bredt hode og smalt bekken som gir fødselsproblemer. Innoverkrengede øyelokk og hornhinnesykdommer. Chihuahua: Bredt hode og smalt bekken som gir fødselsproblemer. Staffordshire bull terrier: Bredt hode og smalt bekken som gir fødselsproblemer. Cavalier king charles spaniel: Nevrologisk sykdom. Shar pei: Hornhinnebetennelse, innoverkrengede øyelokk, hudproblemer. Yorkshire terrier: Opphaking av kneskålen Doberman: Ustabilitet i halsvirvlene Dalmatiner: Døvhet Schæfer: Hofteleddsdysplasi Kilde: Rapporten «Dyrehelsemesige aspekter ved avl av rasehunder i Norge».

Det var de imidlertid ikke.

– Vi kjøpte to hunder da et familiemedlem også ønsket en. Den ene var syk fra starten av, noe selger aldri nevnte. Hun la ikke på seg og var veldig skjør.

Hunden måtte avlives.

2 AV 3 VAR SYKE: Susan måtte avlive to av tre hunder hun kjøpte fra Sverige. Kun Arwen kunne leve videre. – Norge bør få et mer oppegående dyrepoliti, slik at useriøse selgere ikke får holde på, sier hun. Foto: Privat / Privat

De fikk tilbud om en ny hund, men også den viste seg å være syk.

– Dyrlegen sa ryggraden var på vei å vokse sammen med halen og pelsen. Hunden hadde også svært lite pels.

Da også denne hunden måtte avlives gjorde Susan en grundigere bakgrunnssjekk av selgeren. Hun ble sjokkert over hva andre kjøpere kunne fortelle.

– Vedkommende opererte både under falske navn og paret søsken med hverandre, hevder Susan.

Hun har ikke sett noe til selgeren etter dette, men hun frykter kvinnen fortsatt selger under andre navn.

Dolly sliter med forkalkning i bakbeina og prolaps i ryggen Kjeven låser seg også hvis hun gjesper høyt Prisen for den polske hunden var 25.000 kroner Veldig dyrt for en hund uten stamtavle, sier eieren

Redsel, prolaps og låst kjeve

Susan kjøpte fra en selger i Sverige. Men desperate folk i Norge er villig til å reise lengre for å få tak i drømmehunden.

Tilbake i Bodø forteller Tanja om hvordan hun tok et valg om å importere en hund helt fra Polen – for en stiv pris.

I forkant av kjøpet hadde Tanja, som ønsker å være anonym, betalt depositum til en dansk oppdretter, men det viste seg at dette var svindel. Desperasjonen var større enn noensinne – og fornuften ble lagt på vent.

REDD: Dolly er redd og engstelig. Ofte tisser hun seg ut på grunn av dette. Foto: Privat / privat

– Dolly kostet meg 25.000 kroner, noe som er dyrt for en hund uten stamtavle.

– Hun har forkalkning i bakbeina og prolaps i ryggen. Hun har også trange nesebor, puster tungt, og kjeven kan låse seg når hun gjesper.

Tanja understreker at hun angrer på at hun tok valget om å kjøpe en hund uten stamtavle.

– Jeg fraråder alle som kontakter meg angående franske bulldogger. At et dyr skal lide slik er ikke verdt det.

«Alle» skal ha hund

Problematikken med import av syke hunder er ikke ny, men det siste året har ifølge flere kilder gjort situasjonen verre. Aldri har flere nordmenn fått seg hund enn i koronaåret. Ved utgangen av november var det registrert over 44.000 nye hunder i 2020.

Det er en økning på 7 prosent sammenlignet med i fjor.

Hundeoppdrettere NRK har vært i kontakt med forteller at etterspørselen er så stor at de kunne solgt 100 hunder i uka.

Norsk Kennel Klub estimerer at bare 13,8 prosent av norske hunder bidrar til neste generasjon, noe som øker importen av hunder til Norge.

– Jeg kunne godt tenkt meg å ha en fransk bulldogg selv, hvis bare de var friske. Disse hundene har fantastisk personlighet, men de er sviktet av oss mennesker, som har avlet dem for utseende på bekostning av helse. Jeg kan ikke støtte opp om rasen, så lenger man avler på hunder man vet får helseproblemer, sier Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Håkon Sparre

– Da blir det et veldig gunstig importmarked. Når etterspørselen blir høy, øker prisene, sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge, som selv er veterinær.

Prisen skyter i været

SVT meldte forrige uke at prisen på valper fra de mest ettertraktede rasene har økt til opp mot 80.000 kroner. Hege Kristine Hult i Norsk Bulldog Klubb forteller at prisene i Norge også har skutt fart det siste året.

Også for «importhunder» uten stamtavle.

– Da korona slo inn mangedoblet etterspørselen seg. Mange ser sitt snitt til å tjene penger på dette – og det blir et problem med ulovlig import.

Før korona var prisen på registrerte hunder 22-23.000 kroner.

Etter korona har prisen på uregistrerte hunder skutt i været – og koster nå ofte mer enn registrerte hunder.

Prisene på franske bulldoger skyter i været Interessen er enorm og mange tyr til importhunder Flere av de som selges åpent er smuglet inn i Norge

– Det selges uregistrerte hunder til 28-30.000 og blandingshunder til 25.000. Noen helt opp mot 35.000 kroner, forteller Hege Kristine.

FRA POLEN: Dolly er fra Polen, og har mange sykdommer. Eieren angrer på at hun tok valget om å støtte importindustrien. Foto: Privat / Privat

I Norge er det vanskelig å få tak i en norsk hund, og importhundene blir raskt omsatt. Dette medfører et helt nytt fenomen.

– Før var de smuglede valpene et par tusen kroner billigere enn de norske. Nå er importhundene dyrere enn registrerte hunder. Det er helt vilt.

Føder til kroppen sier stopp

Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge mener folk må bli mer ansvarsbevisste.

– Vi må slutte å kaste penger etter de som driver med lovbrudd. Mange av disse hundene kommer fra valpefabrikker i Øst-Europa. De er født av tisper, som er fødemaskiner. De står bundet etter halsen hele livet og blir inseminert ved hver løpetid. Valpene kommer ofte til verden med keisersnitt under uverdige forhold og med lite eller ingen smertelindring. Valpene får tapet sammen beina og blir neddopet før de smugles under bilseter eller i takbokser. Mange valper dør på veien.

I tillegg er sjansen stor for at du får en hund som er alvorlig syk, som forsikringsselskapene ikke vil forsikre og som veterinærer kan vegre seg mot å behandle, ifølge Roaldset.

– Det finnes nå en rekke raser som er så syke at forsikringsselskapene ikke dekker vanlige arvelige sykdommer. Det gjelder for eksempel fransk bulldog og andre raser med kort snute. Vi mener det er uetisk å støtte avl av raser som er så syke at forsikringsselskapene vegrer seg mot å forsikre dem, sier Roaldset.

Ifølge Roaldset skal du ikke kjøpe valp uten at du her vært hjemme hos oppdretter og truffet valpens mor. Hun anbefaler i tillegg at man får innsyn i den fulle sykehistorien til både tispe og hannhund.

– Om du ikke får treffe tispa er det stor sannsynlighet for at det er snakk om en smuglet valp. Om du betaler penger for en slik valp, er du selv en del av problemet og du bidrar til å finansiere organisert dyremishandling, mener hun.

Hege Kristine Hult er enig, og sier klubben jobber aktivt for å unngå at utenlandske oppdrettere skal få omsatt hunder i Norge.

– Vi advarer rett og slett mot at folk skal kjøpe fra uregistrerte utenlandske selgere.

Hun sier det er forståelig at folk ønsker seg hund, men at dette er en beslutning som vil følge deg i mange år – og at det er viktig å gjøre det rette valget. På spørsmål om hva hun tenker om situasjonen svarer hun raskt:

– Jeg synes det er forferdelig trist. Både for hundene som lider. Tispene lever under dårlige forhold og blir satt kull på under hver eneste løpetid helt til de ikke klarer mer. Risikoen med smittsomme sykdommer som kan komme inn i landet er også stor.

– Og for dem som går i fellen med å kjøpe disse valpene risikerer at hunden blir tatt fra dem og hunden blir avlivet. Det er egentlig trist for alle parter.