Blir fotgjenger etter råkjøring

En bilfører som ennå ikke har fylt 20 år, blir fotgjenger for ei tid framover, det skriver Rana Blad. Årsaken er at vedkommende kjørte i 69 km/t i en 40-sone, langs Sørlangsveien i Hemnes kommune. Han erkjente straffskyld for råkjøringen.