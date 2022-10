– Jeg lager klikkelyd, hører etter ekkoet, og finner frem.

Tvillingene Luca og Noah ble født for syv år siden.

Noah kunne se, men Luca var blind.

Likevel kan den lille gutten se – på sin måte.

Det er få andre i Norge som kan metoden Luca bruker for å orientere seg. Foto: Frida Brembo / NRK

Siden han var ni måneder har han brukt stokk og sonarsignal, eller klikkelyder, for å orientere seg.

– Kroppen min ser tingene for meg, forklarer Luca.

Men det er nesten ingen i Norge som kan lære bort denne metoden.

Som flaggermus

På Evenes syn- og mestringssenter i Nordland lærer Luca metoden som kalles ekkolokasjon.

Det betyr å tolke de fysiske omgivelsene ved hjelp av lyd som reflekteres. De fleste objekter gir et hørbart ekko.

Det er samme teknikk som flaggermus bruker for å finne frem. Også de lager klikkelyder for å orientere seg.

Refleksjonene gir fra seg informasjon om for eksempel avstand og materie:

Tyske Dave Janischak er selvlært og bruker metoden daglig Du trenger javascript for å se video. Tyske Dave Janischak er selvlært og bruker metoden daglig

– Latterlig at blinde barn ikke lærer det tidligere

Metoden er utarbeidet av amerikanske Daniel Kish. Han er også blind, og lærte som barn hvordan man skal navigere uten syn.

NRK har tidligere omtalt Daniel Kish som var den første som lærte seg denne metoden. Det har gjort ham verdensledende i teknikken.

Noen fakta om svaksynte og blinde Ekspandér faktaboks Det antas at mer enn 320.000 personer levde med synshemming i Norge i 2018.

Cirka 80 prosent av sanseinntrykk kommer fra synet.

Antall praktisk blinde utgjør nesten 9300 personer i Norge.

Vel 37 millioner av jordas befolkning er blinde og 124 millioner er svaksynte.

Årlig fødes 1,5 millioner blinde og svaksynte barn i verden. Kilde: Blindeforbundet

Nylig var han i Nord-Norge for å lære bort metoden.

Sammen med seg hadde han Thomas Tvedt.

Tvedt er den første i Norge som utdanner seg til instruktør i metoden.

Daniel Kish, faren til Luca og Thomas Tvedt hjelper Luca å lære seg ekkolokaliseringsteknikken Foto: Frida Brembo / NRK

– Svært få vet noe som helst om hvordan hørsel som syn fungerer, sier Tvedt.

Han møtte Kish første gang som 22-åring. Da lærte han teknikken som endret verden for ham.

– Hverdagen før og etter er radikalt endret. Jeg gikk fra 5 prosent syn til å nærmest «se» alt. Jeg sluttet å gå på søppelkasser, for eksempel, sier Tvedt.

Men at han måtte vente i 22 år var altfor lenge, mente han.

– Jeg synes det er helt latterlig at blinde barn ikke lærer seg dette så tidlig som mulig, sier Tvedt.

Nå vil han være tilgjengelig for alle andre som vil lære seg ekkolokalisering fremover.

Marthe Berg, syns- og mobilitetspedagog på Evens er glad for å ha Tvedt på senteret, men hun helst skulle hatt flere instruktører som kan ekkolokalisering.

– Det er en grunn for at vi vil ha ekkolokalisering på familiekurs. Vi vil at foreldre og barn skal bli kjent med metodene slik at de kan selv velge om det er noe de vil lære.

Tror ikke det tar over for blindestokken

Man antar at det er omtrent 10.000 blinde og svaksynte i Norge i dag. Cirka 1000 av dem er under 50 år, ifølge Blindeforbundet.

Forbundsleder i Blindeforbundet, Terje André Olsen, sier at det er bra at Norge nå får sin første autoriserte i ekkolokalisering.

– Selv om det sies at man blir bedre til å unytte hørselen når man ikke ser, er det ikke noen automatikk i at man får romfølelsen med hørselen når man ikke ser.

Forbundsleder i Norsk blindeforbund, Terje André Olsen, sier det ikke er gitt at folk bare er positive til at man bruker klikkelyder til å orientere seg. Det tror han også blir en avveining for om ekkolokalisering blir utbredt i Norge. Foto: Tom Egil Jensen

– Dette er ting som krever trening, eller at man har blitt tilvendt det over lang tid.

Men selv om det nå blir flere som lærer teknikken i Norge, tror ikke forbundslederen at ekkolokalisering vil ta over for blindestokken med det første.

– Jeg tror de som har nytte av det også vil ha nytte av å kombinere det med andre hjelpemidler som stokk som hjelper på nært hold. Ekkolokasjon fungerer mer på avstand.

Barna trenger tid til å lære metoden

Kish mener det fremdeles en lang vei å gå med å få nok instruktører innen denne metoden i Norge.

– Det viktigste er at de får muligheten til å teste metoden. Du kan ikke lære det hvis du ikke får muligheten og friheten til å øve deg, sier Kish.

Derfor bruker instruktørene mye tid på å forklare foreldrene at de må støtte ungen sin i utforskinga av teknikken.

Det er Lucas far, Preben Mathieu-Bjerke, enig i.

Luca øver på å lokalisere seg med klikkelyder sammen med instruktørene Kish og Tvedt og fedrene sine. Foto: Frida Brembo / NRK

– Spesielt nå som han begynner å bli eldre bruker han lyd mer og mer, men han er som syvåringer flest og vet best selv.

Likevel motiverer de ham som best de kan.

– Vi syns det er veldig stas at han får muligheten til å lære mer om ekkolokalisering av den fremste kapasiteten i verden. Dette kan forandre livet til blinde, sier Mathieu-Bjerke.