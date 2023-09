Ble reparert for 2 millioner – nytt steinras stenger Vegatrappa

Turistattraksjonen Vega-trappa er stengt etter et nytt ras, det melder Facebook-siden VegaTrappa og Brønnøysunds Avis.

Situasjonen er uavklart og at man må vente til været tillater å sende opp folk for å sjekke.

Vegatrappa ble også ødelagt etter et steinras i august i fjor. Under gjenoppbyggingen konkluderte geologer at trappa burde flyttes noe for å unngå nye ras.

For bare tre uker siden ble trappa gjenåpnet av fylkesrådsleder Elin Dhlseng Eide (Ap).

Reparasjon av trappa har en prislapp på ca 2 millioner, ifølge Vega-ordfører Andre Møller.

Nå har det imidlertid gått ras på nytt.

Kjetil Trøan som tok bildet av det nye steinraset i Vegatrappa i dag.

Han tror raset har gått i går søndag.

– Da regnet det noe aldeles grusomt.

Han forteller at raset har gått i den siste delen av den nye biten av trappa.

– Denne delen er veldig bratt, og flere her på Vega har snakket om at det nok kommer til å gå et ras her igjen. Jeg ser ikke for meg noen umiddelbar løsning her, sier Trøan.

Det er rundt 25.000 besøkende av Vegatrappa i året.

Vegatrappa består av kloppbelagt sti og bruer frem til selve oppstigningen til Ravnfloget, 350 meter over havet. Når du kommer til toppen har du tilbakelagt nærmere 2000 trinn. På toppen er det utsikt mot Søla og Vegaøyan verdensarvområde, ifølge turbeskrivelsen på Visit Vega.