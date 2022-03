Lene-Catrin ville bygge hus på bygda, men krav om jordvern stanset drømmen

Lene-Catrin Ervik fikk med seg familien fra Frøya nordover til Lofoten.

Fiskehelsebiologen jobbet for hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå, men tok et valg om å overta gårdsdriften til familiegården i surfebygda Unstad.

Hun forteller om en lang og kronglete vei for å realisere småbruksdrømmen.

– Lovverket som skal beskytte jordvern og levende bygder har i praksis fungert som det motsatte, mener Ervik.

Det handler om plan- og bygningslov, kommunens administrasjon og ikke minst lokalpolitikernes manglende rett til å gi unntak fra egne bestemmelser når Statsforvalteren ivaretar planverket.

Gårdsdrifta er noe redusert – fra 200 vinterfora sauer til 160 i vår. Hva som blir framtida er fortsatt uavklart. Foto: John Inge Johansen / NRK

Familien har lenge hatt et feriehus på Unstad. Hit flyttet de inn da de fikk konsesjon på gården. En gård med bo- og driveplikt.

Men å bli boende i feriehuset på årsbasis er ikke optimalt. Det blir ikke spesielt bedre av at sønnen i huset har veldig få lekekamerater i bygda. Faktisk ingen.

– Det bor ingen barn i skolepliktig alder i bygda, sier Ervik. Den neste, yngste fastboende er 35 år.

Kårboligen på gården har livslang borett for Erviks bestemor.

Vil bo i nærheten

Dermed tenkte familien at det kunne være lurt å bygge en egnet bolig på andre siden av tunnelene inn mot Unstad.

Da kunne de bruke feriehuset i den lyse årstiden. Fem kilometer unna er været noe helt annet i de verste og mørkeste månedene.

Bygda Klevstad har kort vei både til skole og lekekamerater. Legg til en grunnmur fra en fjøs som kunne bygges på – og det hele nærmer seg en drømmesituasjon.

Men så langt har familien møtt på motstand fra det offentlige, ifølge Ervik.

Fjøstomta er regulert som såkalt LNFR-område, og dermed vil både stat og regjering at jordvernet skal være viktigst.

LNFR - hva er det? Ekspandér faktaboks LNFR-område er forkortelse for Landbruks-, natur-, friluftsformål og reindrift , jfr. plan- og bygningslovens § 11-7 nummer 5. I områder som bli lagt ut til LNFR‑område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Kilde: lovdata

– Først sa administrasjonen i kommunen «nei» til byggeplanene, fordi den nylig vedtatte arealplanen ikke åpnet for boligbygging. Så sa politikerne ja til dispensasjon, men så klaget Statsforvalteren på det. Dermed er saken over, og vi hadde ingen annen utvei enn å flytte inn til Leknes, sier Ervik.

Hun mener flyttingen var nødvendig for å i det hele tatt bli boende i Lofoten. Ektemannen var nærmest på vei sørover. Familien fungerte ikke på Unstad på årsbasis.

Dette er tomta de vil bygge på i dag – de fleste mener at et hus vil være bra for bygda, men en nabo har klaget. Foto: John Inge Johansen / NRK

Reduserer gårdsdrifta

Avstanden mellom Leknes og Unstad er bare to mil. Men på dårlige lofotveier tur-retur tar det raskt nesten 50 minutter. Skal man to turer i fjøset er tidsbruken i bil en time og førti minutter.

Hadde familien fått bygge på Klevstad kunne turen begge veier tatt rundt ett kvarter.

For å klare den nye hverdagen på en levelig måte har familien sett seg nødt til å redusere besetningen av sauer. 40 sauer er allerede sendt til slakteriet.

– Det er den første reduksjonen, men vi kommer til å redusere ytterlige. For å få en drift vi kan håndtere blir vi nok til å ende på et sted mellom femti og under hundre dyr neste høst, sier Ervik.

Sauene er med på å holde beitemarka i hevd på Unstad. Foto: John Inge Johansen / NRK

På toppen av det hele har gården et stort område med gress som blir slått. Men området er disponert i arealplanen som bolig. Her på Unstad kan de bygge om de ønsker, men ikke på fjøstomta på Klevstad fem kilometer unna.

– Vi kunne godt tenke oss å «veksle inn» jorda her, båndlegge den så det blir LNF-område, og dermed bevare antall kvadratmeter LNF i kommunen, men det får vi heller ikke lov til, sier Ervik.

Politisk flaut

Ordfører Remi Solberg (Ap) er fortvilet over situasjonen. Han erkjenner at arealplanen ikke har tatt høyde for dette, og har ingen andre løsninger enn å vente på at planen skal rulleres.

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg har en flau smak i munnen over dette, sier ordføreren. Vi har gjort det vi kan for å gi dispensasjon, men når Statsforvalteren setter ned foten har vi ingen annen utvei.

Så kommunen har mistet råderett over egen grunn?

– Ja, det kan du på en måte si. Det er vanskelig å forklare logikken i dette. Vi ønsker at jordbruket skal utvikle seg. Vi ønsker å få tilflyttere, spesielt med barn, sier Solberg.

Det var et enstemmig forvaltningsutvalg som brukte skjønn og innstilte på dispensasjon slik at de kan fortsette å drive gården.

– Dette er et godt eksempel på at loven ikke ivaretar intensjonen. For å få folk til å bosette seg i distriktet, er det ikke noe motstridende i at de skal få bygge på de gamle tuftene etter fjøset på Klevstad sier Solberg.

Bruker ikke skjønn

En av naboene har inngitt klage på at denne dispensasjonen ikke er i tråd med arealplanen, og dette synet deles også av staten.

Tom Cato Karlsen som er statsforvalter i Nordland, sier at han i sin rolle ikke kan bruke politisk skjønn. Det må være politikerne som gjør det.

Statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Bygger man på dette arealet blir det en fritt omsettelig tomt. Om fem år kan det være noen andre som kjøper det og flytter inn. Deretter kan de klage på bråk og lukt fra landbruket. Slike tilfeller kan skape konflikter i framtida, sier Karlsen.

Få klager

Statsforvalteren er ifølge Karlsen i liten grad inne og klager på kommunale dispensasjoner. I 2021 fikk de inn 221 dispensasjonssaker, og fylkesmannen (som det het den gangen) klaget bare på 17 av disse. Uansett mener Karlsen at kravene til dispensasjon ikke er oppfylt i tilstrekkelig grad.

– I dette tilfellet har det vært klart helt siden de fikk konsesjon på å drive gården på Unstad at det også var boplikt på Unstad. Nå ønsker man å bygge en sekundærbolig på et annet landbruksområde i kommunen.

– Det er vanskelig for oss å gå utenom nasjonale retningslinjer og krav. Dermed må vi si at kravet til dispensasjon ikke er oppfylt avslutter Karlsen.