Avdelingssjef ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved SUS, Gunn Kristoffersen, svarer NRK på spørsmål over e-post.

1. – Hvorfor fikk Moen-Jensen beskjed om at han var diskvalifisert fra å gi blod?

– Her har det skjedd en kommunikasjonssvikt. Vi har heldigvis hatt et godt og nyttig møte med ham i etterkant, slik at vi fikk gjennomgått saken hans på ny. Vi benytter også anledningen til å ta en ny gjennomgang av våre egne rutiner for å sikre at dette ikke skjer igjen.

2. – Har SUS egne regler som avviker fra regelverket Helsedirektoratet opererer med?

–Nei, våre retningslinjer er i tråd med veilederen fra Helsedirektoratet.

3. – Skyldes det som skjedde en enkeltperson som praktiserte egne «regler», eller kan det være uskrevne regler avdelingen praktiserer?

– Se svar på spørsmål 1 og spørsmål 5.

4. – Han forteller at han har blitt kontaktet (og flere har kommentert på FB) at de har opplevd noe liknende – både ved SUS og andre sykehus. Er dette noe dere har fått reaksjoner på fra publikum? F.eks. ved klager?

– Vi har ikke mottatt tilsvarende tilbakemeldinger hos oss tidligere.

5. – Det er forståelig at det kan være vanskelig å avgjøre hvem som kan gå gi blod. Hvordan foregår slike kvalitetssjekker? (Enkeltpersoner som avgjør der og da, eller blir det vurdert av flere?)



– En veileder vil alltid være veiledende på den måten at faglig skjønn vil påvirke beslutningene. Det gjelder særlig tilfeller der problemstillingene ikke er entydige eller absolutte. Det er viktige å understreke at pasientsikkerhet alltid kommer først. En tydelig regel er derfor at dersom det kan det reises tvil om kvaliteten på det blodet som tappes, så skal det ikke tappes. Dersom den som intervjuer blodgivere er i tvil, kontaktes medisinsk ansvarlig. Ved registrering av nye blodgivere kontrolleres og signeres alle blodgiverskjema av medisinsk ansvarlig i tillegg til den som gjennomfører samtalen.

Blodgivere intervjues etter samme skjema ved hver blodgivning, og giver godkjennes da i praksis på nytt i forkant av hver tapping.

6. – Hvor går grensen i tid fra man har brukte rusmidler til man kan blodgiver?

– Når det gjelder rusmisbruk gjelder følgende hovedregel som gjør at man ikke kan gi blod: «tilhører en risikogruppe for smitte av infeksjonssykdommer som hiv eller hepatitt. Dette gjelder blant annet personer med injiserende rusmisbruk (bruk av sprøyte)» I tillegg til det som står om bruk av sprøyter, skal personer som har hatt sporadisk/engangsbruk av narkotiske midler som ikke injiseres ha minimum ett års karantene. Dette er retningslinjer som står i den nasjonale veilederen til Helsedirektoratet som Helse Stavanger forholder seg til. (kapittel 5 i den nasjonale veilederen redegjør for ulike risikosituasjoner for smitte som gir permanent eller midlertidig utelukkelse fra blodgiving.

7. – Finnes det en regel (kjent eller ukjent for publikum) om at grensen var visstnok bruk av hasj 5 ganger, slik Moen-Jensen hevder han opplevde hos Blodbanken.

– Vi forholder oss til den nasjonale veilederen, se svar under forrige punkt. Vi mener likevel at denne problemstillingen ikke er tydelig nok i den nasjonale veilederen, og dette er noe som også er blitt spilt inn i forbindelse med det pågående arbeidet med å oppdatere nasjonalt (som Hdir var i gang med, men som måtte settes på pause da pandemien kom)

8. – Vil dere vurdere hvordan dere praktiserer reglene for hvem som kan /ikke kan gi blod etter denne hendelsen?

– Vi er alltid opptatt av kvalitet og forbedring i arbeidet vårt. Blir vi oppmerksomme på områder hvor vi har et forbedringspotensial, jobber vi videre med våre rutiner slik vi også har gjort i denne saken. Målet er at alle blodgivere, både nye og erfarne skal kjennes seg velkomne, og at de opplever en god dialog med oss. Dette gjelder selvsagt også i situasjoner hvor de midlertidig eller permanent må avstå fra å gi blod.

9. – Er dagens regelverk for strengt? Viser det Moen-Jensen at det praktiseres for trengt?

– Se svar under spørsmål 7.

10. Hvor viktig er blodgivere som Moen-Jensen, som har blodtype 0?

– Alle blodtyper er viktige å ha på i lager i blodbankene. Det er like regler for godkjenning av givere uansett blodtype.