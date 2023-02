Hadsel kommune i Vesterålen har sett seg lei av råkjøring på fylkesvei 82 mellom Stokmarknes og Melbu.

Dette førte til at de ba Statens vegvesen sette opp radarmåling for å finne ut om det er grunnlag for ATK.

En av bilene som kjørte forbi på strekningen ble målt til hele 230 kilometer i timen. Flere andre biler holdt høyere hastigheter enn fartsgrensen.

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen, blir oppgitt av at folk kan få seg til å kjøre så fort.

– Det er galskap. Oppstår det en hendelse der du får behov for å stoppe fort, så klarer du ikke det i den hastigheten. Kommer du ut for en ulykke, der du kjører av veien, så vet vi hva utfallet blir. Det er heldigvis ikke ofte vi har disse vanvittige hastighetene.

Ifølge Vol.no, som først omtalte saken, kjørte 88 prosent av de målte bilene over fartsgrensen.

I saken kommer det frem at Vegvesenet sier at dette er noe av det verre de har sett i fartsmålinger på landsbasis.

Tre steder, over en strekning på 12 kilometer hadde Statens vegvesen satt opp radarmåling. Målingene er nå gjennomført, og ATP skal settes opp til våren, etter planen.

Kan ikke straffes

Sjåføren i bilen som kjørte for fort kan likevel ikke straffes.

Grunnen er at målingene Statens vegvesen gjør er med en radar som ikke er utstyrt med noe kamera eller mulighet for å identifisere bilen.

– Dette er utstyr som måler trafikkmengde og som måler hastighet på veien. Vi har ikke tillatelse til å gjøre noe annet med de opplysningene enn å registrere fartsnivået, sier Jørgen Bysveen, nasjonal koordinator for automatisk trafikkontroll i Vegvesenet.

Bysveen bemerker at det på generelt grunnlag er politiet som har myndighet til å utøve fartskontroll på norske veier, og eventuelt straffe fartssyndere i etterkant.

– Vi har kun registrert fart på en anonym bil. Det står ingen personer der, og radaren står alene i en uke, for at vi skal kunne bedømme behovet for ATK. Vi setter heller ikke opp ATK på bakgrunn av 2–3 overivrige ungdommer kjører for fort. Vi ser på flere tusen biler over en hel uke, så blir det en vurdering på bakgrunn av det.

– Men hadde det vært en idé å slå to fluer i en smekk, sette opp mobile fotobokser, for eksempel?

– Det finnes ikke sånt utstyr i drift hos Statens vegvesen eller hos politiet. Dette har de blant annet i Danmark, men det er kun til vurdering i Norge.

Jørgen Bysveen i Statens vegvesen sier at det ikke er mulig for dem å både måle reell hastighet, og ta folk som kjører for fort samtidig. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ville fått ubetinget fengsel

UP-sjef Marthinsen sier at det på ingen måte er den eneste strekningen der de registrerer høy fart i området.

Han sier at de registrerer høye hastigheter gjennom tunneler der Statens vegvesen har måleutstyr, som gjør at de vet hvor de skal stille seg for å ta dem.

– Det som er utfordringen er at vi blir oppdaget. De som kjører for fort, gjør ofte både en og to spaningsrunder før de gir gass.

– Hvilken reaksjon ville vedkommende i denne saken fått, om vedkommende ble tatt?

– Det ville blitt en straffesak og lang inndragningstid av sertifikatet. Vi snakker om ubetinget fengsel. Men det er verste er at de som holder slik hastighet kan havne i situasjoner som fører til både skade og død for dem selv og andre.

Ordfører glad for ATK

Aina Johanne Nilsen er ordfører i Hadsel kommune.

Hun sier at hun er glad for at Nordland fylkeskommune har satt av rundt 7 millioner kroner for å få satt opp ATK på den aktuelle strekningen.

– De fartsmålingsrapportene som vi har fått så understreker vi det behovet. Enkelte kjører i en helt enorm hastighet, og vi vet at det kjøres på farlige måter. Det har vært et stort behov fra vår side å få opp en automatisk trafikkontroll, og vi har hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune som veieier.