Ble frikjent for å skjelle ut parkeringsvakt. Nå ankes dommen

Denne uka ble en mann og en kvinne, som sto tiltalt for skremmende atferd og trusler mot en parkeringsvakt, frikjent i Ofoten tingrett.

Skjellsordene falt da parkeringsvakten oppdaget parets bil parkert på et fortau i Narvik og skrev ut en bot for feilparkering.

Parkeringsbota falt ikke i god jord hos paret, som drev og flyttet møbler ut av et hus.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha blitt aggressiv og blant annet ropt «jævla soper».

Nå reagerer statsadvokat i Nordland, Thor Erik Høiskar. Han mener det var feil å frikjenne kvinnen.

– Vi er uenig i at det er greit å si «jævla soper» til en parkeringsvakt som utfører arbeidet sitt. Vi i påtalemyndigheten mener det er straffbart. Tingretten har kommet til at det er en uttalelse man kan komme med til en tjenestemann. Det mener vi ikke er akseptabelt og ønsker at lagmannsretten skal prøve saken.

Statsadvokat i Nordland, Thor Erik Høiskar anker dommen der en kvinne er frikjent for å ha kalt en parkeringsvakt for «jævla soper». Foto: John Inge Johansen / NRK

Frifinnelsen av mannen, ankes ikke. Han var tiltalt for å ha truet parkeringsvakten med å «slå ham rett ned» og «knuse trynet hans» dersom han ikke flyttet seg.

Sa seg ikke skyldig

I retten innrømmet paret at det oppsto munnhuggeri mellom dem og parkeringsvakten. De mente derimot at det de sa og gjorde ikke var straffbart.

Aktor sa i retten at kvinnen burde straffes med fengsel i seks dager.

En enstemmig Ofoten tingrett var altså uenig. I dommen slås det fast at ord som «soper» og «homo» ikke lenger er et negativt ord i samfunnsdebatten.

– Vi er ikke enig i dette og mener at det her brukes som et skjellsord. Det må også tas hensyn til at det brukes et banneord forut for ordet «soper». Når man ser det i sammenheng, og i situasjonen det er brukt, brukes det som et skjellsord. Det mener vi at man ikke kan akseptere, sier Høiskar.

Debattklima

Flere har reagert på frifinnelsen. Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) mener retten glemmer hvilken kontekst ordene er brukt i.

– Jeg som homofil stortingsrepresentant har ingen problemer med at folk omtaler meg som homo. Men grensen går når ordet brukes som et skjellsord, sier Grunde Almeland.

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) reagerer på rettsavgjørelsen i Ofoten tingrett. Foto: PETER MYDSKE

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) har også reagert kraftig. Leder Ingvild Endestad mener tingretten med frifinnelsen sender uheldige signaler ut i samfunnet.

– For noen kan nok dette leses som en blankofullmakt til å kaste slike nedsettelser rundt seg. Å bruke skjellsord som er knyttet til hvem folk er, har negative konsekvenser både for den det rettes mot og for de som hører det.

Ingvild Endestad i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI sier hun har blitt kontaktet av flere som reagerer på dommen i Ofoten tingrett. Foto: Xenia Villafranca

Statsadvokat Thor Erik Høiskar vil ikke kommentere hva frifinnelsen kan ha å si for debattklimaet. Han peker på at kvinnen var tiltalt etter straffelovens §266 som har med skremmende atferd og trusler å gjøre.

– Bestemmelsen vi har brukt i tiltalen er egentlig ikke en bestemmelse som har noe med debattklimaet å gjøre. I vår sak er det en parkeringsvakt som blir sjikanert på jobb med ord som ikke er akseptable. Det er først og fremst den interessen som er beskyttet her. Politikere og foreninger får ha sine egne oppfatninger. Den debatten går ikke vi inn i. Vi ser på dette rent juridisk.