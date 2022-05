Stein-Evert Pettersen skulle bare overnatte i hengekøya.

Med fint vårvær og snø på fjelltoppene, lå alt til rette for en magisk overnatting i marka rundt Efjord i Nordland.

Men hengekøya kom aldri med i sekken.

Pettersen la seg derfor til rette i lyngen, med glidelåsen på soveposen godt trukket opp i halsen.

Tidligere samme kveld hadde han sett en tiur litt lenger ned i marka som han hadde filmet og tatt bilde av.

Han antok at den var 60–70 meter unna, og tenkte derfor ikke noe mer på den da han la seg for kvelden.

Stein-Evert Pettersen la seg til rette i soveposen på en liten haug. Han ble angrepet mens han var i soveposen, og kunne derfor ikke rømme fra stedet. Foto: Stein-Evert Pettersen

Gikk til angrep

Plutselig hørte Pettersen en lyd bare noen få meter unna.

– Jeg syns det var spennende til å begynne med. Jeg hadde aldri møtt tiuren før.

Men den spesielle fuglen ønsket mer enn et vennlig bekjentskap.

Den begynte å yppe, og ville ikke la Pettersen i fred.

– Jeg holdt han unna med kamerastativet lenge. Men så begynte han å bli enda mer aggressiv. Plutselig gjør han utfall og går til angrep. Han flaksa rett mot ansiktet mitt.

Pettersen ligger på dette tidspunktet med glidelåsen opp til armhulene, og sliter med å forsvare seg.

Et sammenslått kamerastativ ble lenge brukt for å holde fuglen unna, men den ga seg ikke. Foto: Stein-Evert Pettersen

Basketak

– Jeg ville ikke skade han. Jeg nyter fuglelivet. Men da han var så nært ansiktet mitt og går til angrep, måtte jeg verne om meg selv.

Til slutt får Pettersen grep rundt halsen til fuglen og slenger den noen meter unna.

– Da var det nok.

Men den kom like fort tilbake.

Etter et basketak som varte til sammen i 11 minutt, fikk Pettersen løsna soveposen og kastet fuglen over en liten skrent.

Stein-Evert Pettersen havnet i basketak med en tiur. Til slutt ble storfuglen så nærgående at Pettersen måtte gripe inn fysisk. Foto: Stein-Evert Pettersen

– Da flaksa han av gårde.

Begge kom uskadd fra slåsskampen, men en rystet Pettersen måtte pakke sammen tingene sine og vende hjemover.

Den unike seansen ble fanget på film og siden lagt ut på YouTube.

Tiurleik Ekspandér faktaboks En tiurleik er en samlingsplass der tiurene oppholder seg om våren for å kappes om røyenes gunst. Gutta står på utstilling, mens damene velger den de tror vil egne seg best til å føre genene videre.

Som regel velger røyene den samme tiuren, og en tiur kan ha opptil 20 røyer rundt seg før han begynner å pare seg med dem.

De fleste tiurleiker befinner seg i relativt åpen furu- og barblandingsskog, og er spredd ut i skoglandskapet med 1-2 km avstand. I grandominerte skogområder kan leikene også befinne seg i ren granskog.

Leikene er som oftest i gammel skog, men i enkelte tilfeller etableres nye tiurleiker i yngre skog.

Spillaktiviteten starter gjerne i slutten av mars, men det hender at tiurene også spiller midt på vinteren.

Høneuka, tida da røyene oppsøker leikene for å bli paret, er gjerne i slutten av april på Østlandet og i de første to ukene av mai lenger nord i landet. (Kilde:Villmarksliv)

Spillegal tiur

Det er et kjent fenomen at tiur kan oppføre seg aggressivt når det er tid for tiurlek på vårparten.

Det skjer heldigvis ikke så ofte.

Men hvis man er uheldig og møter på en aggressiv eller tiur, så er det ikke mye man kan gjøre.

– Det eneste man kan gjøre er å komme seg i sikkerhet, fjerne seg fra situasjonen.

Det sier Hans Christian Pedersen, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– De såkalte spillgale tiurene dukker opp egentlig hvor som helst i nærheten av der den vanligvis holder hus, så det er umulig å unngå de da de ofte oppsøker folk.

En spillegal tiur er en tiur som har mistet sin naturlige skyhet ovenfor mennesker. Den kan også gå til angrep på biler, sitt eget speilbilde, hunder og andre dyr.

– Det er ulike teorier om hvorfor de blir sånn, men en teori er at de får for høyt testosteronnivå. De blir litt overivrig.