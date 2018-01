Blåmandag for oljemisjonær: – Jeg er skuffet over Erna Solberg

– Jeg er ikke overrasket over at det kommer en videreføring, sier direktør Ørjan Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro.

Han peker på at Venstre hadde som sin hovedsak å verne områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning av oljeutvinning.

– Derfor er det ikke overraskende, men det er en skuffelse.

– En seier for kommende generasjoner

Mens det ble en blåmandag for Robertsen, jubler miljøorganisasjonene.

Odd Arne Sandberg har vært leder i Folkeaksjonen siden november, og i går kunne han slippe jubelen løs. Foto: Folkeaksjonen

Leder i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Odd Arne Sandberg, var naturligvis en meget fornøyd mann etter offentliggjøringen av fire nye år med verning.

– Dette er en seier for fiskerne, kommende generasjoner, miljø og klima. Regionene kan nå fortsette å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, sier han i en pressemelding.

– Jobber videre

Robertsen reagerer på at Venstre, som et lite parti, får så stor makt i regjeringsforhandlingene.

– Det fortoner seg merkelig. Venstre kom så vidt over sperregrensen og gikk tilbake 29 prosent i Nordland. Nå får de så stor innflytelse i en sak som gjelder nettopp vårt område, sier han.

Med regjeringssamarbeidet holdes området unna en konsekvensutredning i den inneværende stortingsperioden som går fram til 2021. Robertsen gir ikke opp kampen av den grunn.

– Vi kommer til å jobbe videre for denne saken. Hvis vi skal få gjennomslag gjelder det å ikke gi opp. Jeg regner med at det blir en konsekvensutredning på ett eller annet tidspunkt. Vi jobber videre med uforminsket styrke, sier Robertsen.

Direktør Ørjan Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro, reagerer på innflytelsen Venstre har hatt i regjeringsforhandlingene. Foto: Trude Bakke / NRK

Skuffet over Erna

Han peker på at de store partiene har landsmøtevedtak om konsekvensutredning.

– Jeg er skuffet over Erna Solberg, som hevdet at man gjennom denne plattformen ikke skulle legge vekt på de sakene som hadde bred oppslutning i Stortinget. Blant annet innvandringspolitikken som sto fast i Stortinget, sier han, og fortsetter:

– Så når vi vet at denne saken har et stort flertall for konsekvensutredning, er det skuffende at den ikke blir behandlet på lik linje med det hun uttrykker i andre saker, sier Robertsen.