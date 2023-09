Kommuneøkonomi og eierskap

Bodø kommune skal gjøre nødvendige grep for å sikre økonomisk bærekraft. Kommunen skal vekk fra en praksis med flate og uspesifiserte kutt, og over til en styring preget av tydelige prioriteringer. Det skal åpnes for strukturelle endringer og nye løsninger for å imøtekomme innbyggernes behov.

Kommunen skal jobbe aktivt med å redusere sykefraværet og få ned vikarbruken. Ved naturlig avgang skal skjerpet stillingskontroll frigjøre ressurser for å styrke grunnbemanningen.

Samarbeid med private aktører vil gi kommunen flere muligheter, og blant annet sette fart på nødvendige investeringer. Ekstern, langsiktig utviklingskapital skal inviteres inn for å skape dynamikk i utviklingen av ny by på Hernes, sammen med det offentlige eierskapet.

Det er et mål å få mer ut av kommunens eierskap, som skal gjennomgås og profesjonaliseres.

Barnehage og skole

Familiene skal få barnehageplass når de trenger den, og kommunen skal imøtekomme søknader om å etablere nye barnehageplasser. Foreldrenes valgfrihet og likebehandling av private og kommunale barnehager skal sikres. Endringer i barnehage- og skolestruktur vil vurderes for å frigjøre midler til innhold og kvalitet i tilbudet.

Skolen skal styrkes og sikres stabile og forutsigbare rammer fremover, gjennom en økning av ressurser. Alle elever skal ha kvalifiserte lærere. De skal møtes av et lag med gode hjelpere med riktig kompetanse. Bodøskolen skal gi elevene flere valgmuligheter, fremme mestring og motivasjon og mulighet til å lære på ulike vis. Tempoet på oppgradering og vedlikehold av skolebygg og skolegårder skal økes.

Kommunen skal jobbe inn mot fylkeskommunen for å bygge elevboliger for borteboere.

Helse og omsorg

Grunnbemanningen innen helse og omsorg må styrkes. Kommunen skal fortsette satsingen på riktig bruk av kompetanse og videreutvikle dette arbeidet. Heltidskultur skal fortsatt være regelen, men det skal også åpnes for mer fleksible arbeidstidsordninger. Arbeidet med velferdsteknologi og smart helse skal videreutvikles.

Kommunen skal realisere nytt helsehus med ny legevakt. Det skal bygges varierte og tilpassede boliger og sykehjemsplasser i tråd med vedtatt dekningsgrad. Bygging og drift kan vurderes løst i samarbeid med private aktører.

Frivillige, ideelle og private aktører skal inkluderes i arbeidet for bedre folkehelse, tidlig innsats, styrket rusomsorg og bedre psykisk helse.

Den lokale rusreformen skal gis innhold gjennom styrket forebygging, rusomsorg og ettervern, og en tydelig vektlegging av hjelp framfor straff.

Frivillighet, idrett og kultur

Kommunen skal spille på lag med frivilligheten og blant annet gi den tilgang til kommunale bygg.

Hall-leien for barn og unge skal reduseres og idrettens arbeid for å inkludere flere skal løftes og støttes. Idretten skal motiveres til å overta og etablere anlegg i samarbeid med kommunen.

Tilbudet til barn og unge, bredden og mangfoldet i kultur-Bodø skal støttes opp om. Det skal også bygges videre på de positive ringvirkningene av Bodø 2024.

Billigere å bo i Bodø

For å gjøre Bodø mer attraktiv å bo i, må kostnadene ned. Summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede. Bunnfradraget i eiendomsskatten skal gjeninnføres og økes.

For å øke takten i boligbyggingen og redusere byggekostnadene, skal kommunen fjerne unødvendig fordyrende lokale byggekrav utover nasjonale minstekrav. Kommunen bør også legge til rette for mikrohus og selvbyggertomter.

Det er et mål at flere skal kunne eie sin egen bolig, og flere virkemidler for å sikre dette bør tas i bruk. Ny innretning av husleie i kommunale boliger skal vurderes for å sikre forutsigbarhet og overkommelige bokostnader.

Gratis parkering etter klokken 16.00 skal gjeninnføres, og veivedlikeholdet må prioriteres. Kommunen vil jobbe inn mot fylkeskommunen for å sikre billigere buss, med mål om at studentene kan reise gratis.

Bærekraftig og klimavennlig kommune

Bodø kommune skal opprettholde nullvekstmålet ved å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy gjennom effektiv arealbruk. Dette skal oppnås ved å legge til rette for kollektivtransport, sykling og gange.

Det skal jobbes aktivt for å fremme mikromobilitet, og for eksempel gjøre elsparkesykler tilgjengelige døgnet rundt. Videre skal klimaplanen følges opp. Bærekraft, sirkulærøkonomi, gjenvinning og innkjøpspolitikken er viktige elementer.

Bodø kommune skal gå foran og fremme utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Det skal aktivt søkes eksterne midler for å finansiere klimatiltak og redusere kommunens kostnader.

Bodø må sikres tilgang på mer fornybar energi, gjennom økt produksjon og nettutbygging.

Det er viktig å legge til rette for grønn sjøfart, luftfart og jernbane. Bodø skal posisjonere seg for nye grønne næringer, som for eksempel utvikling av lukket sjøbasert havbruk, tang- og tareproduksjon m.m.

Naturmangfold og dyrevelferd

Byutviklingen må være arealeffektiv og det er et mål å oppnå arealnøytralitet. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer framfor å bygge ned mer natur. Arealreservene i ny by gjør at det ikke er aktuelt å ytterligere omregulere Rønvikjordene.

Natur og rekreasjonsområder i hele kommunen må sikres. Turstier og turområder skal ivaretas, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Det skal legges til rette for god dyrevelferd med tiltak som for eksempel hundelufteområde og kommunen skal være god å bo i også for dyrene.

Nye nordlendinger og arbeidsplasser

Kommunen skal jobbe aktivt for å være en god vertskommune for forsvaret og for NATO. Arbeidet med internasjonalisering skal styrkes og det skal være et tett samarbeid med offentlige aktører som universitetene og helseinstitusjonene i arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling.

Kommunen skal strekke seg langt for å ta imot det antallet flyktninger den blir anmodet om, forutsatt at kapasitet og tjenester tilpasses antallet som kommer. Det skal jobbes inn mot staten for å frigjøre boliger og sikre finansiering av økte behov som følge av økt innvandring.