Kommune truet seg selv med bot – stenger kulturarena

– I dag driver vi i strid med plan- og bygningsloven og vi ser oss nødt til å stenge aktiviteten som er der akkurat nå, sier kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik.

Høsten 2010 ble den gamle industrihallen på Rognan i Saltdal kommune for første gang tatt i bruk til konserter.

Året etter flyttet Blåfrostfestivalen inn i bygget. Siden da har festivalen vært et årlig fenomen, før pandemien stakk kjepper i hjulene for store folkeansamlinger.

6. juni stenger kommunen dørene for all aktivitet inntil videre.

Årsak? Bygget er fortsatt regulert til industriformål.

Fram til nå har kommunen, som eier bygget, drevet på dispensasjon.

– Men når bruket er så mye i bruk, er vi nødt til å sette ned foten for aktiviteten slik den er i dag, fortsetter kommunedirektøren.

Sendte varsel til seg selv

Det femetasjes bygget ved vannkanten har tydelige spor etter båtbyggerne som tidligere jobbet der. På Slipen arrangeres alt fra store konserter til bryllup og konferanser.

Kommunen, som både eier og er tilsynsmyndighet for bygget, måtte true seg selv med bøter om de ikke tok grep.

– Det stemmer at man har sendt varsel om opphør av bruken slik som den er i dag.

– Hvorfor kommer denne avgjørelsen akkurat nå?

– Kommunen har vært kjent med utfordringene over mange år. Dette burde egentlig vært avklart for lenge siden, sier Bauer-Rørvik.

Han innrømmer at man kan stille spørsmål ved hvorfor kommunen ikke har tatt grep tidligere.

– Det er noe vi må ta lærdom av i ettertid. Kommunen har et særskilt ansvar for å forholde seg til loven som offentlig myndighet.

– Et lite sjokk

Festivalsjef Øivind Holthe i Blåfrostfestivalen reagerer på at stengingen kommer akkurat nå.

– Det kommer litt som et sjokk at kommunen har det så travelt når vi har vært her i 12 år og bygget blir bare bedre og bedre.

SJEF: Øivind Holthe er sjef for Blåfrostfestivalen på Rognan. Foto: Martin Losvik

Holthe mener det er betenkelig at stengingen kommer nå, etter to avlyste festivaler på grunn av pandemi.

– Vi har bygd opp et kulturbygg i en gammel industrihall over flere år, skapt flere arbeidsplasser og vi har mange tusen gjester hvert år.

Han avviser at stengingen handler om sikkerheten på arrangementene på Slipen scene.

– Vi får godkjenning hos både politi og brann på alle arrangementer med de beste skussmål.

KULTUR: Slipen scene ligger i et gammelt industribygg på kaien på Rognan. Foto: Kasper Holgersen

Dyr omregulering

Kommunen har jobbet med en omregulering i lengre tid, og fikk siste utredning i februar på hva det vil koste å nå de tekniske kravene til kulturbygg.

Prislappen: Mellom 80 og 100 millioner kroner.

– Det som driver prisen er alle de tekniske kravene som stilles når man omregulerer bygget til kulturbygg. Vi snakker om en totalrenovering av hele bygget, sier kommunedirektøren.

Det mente kommunestyret i Saltdal ble for dyrt.

I februar kom kommunen på den beryktede Robek-lista.

Kommunen gikk derfor i dialog med Blåfrostfestivalen om å overta bygget.

– Det gjør vi gjerne, men vi ba kommunen om to år, fortsetter festivalsjefen.

Festivalen skulle da ta ansvaret for omreguleringen og prislappen som fulgte med.

– Det paradoksale her er at det ikke er mer enn én måned siden kommunestyret fattet vedtak om at Blåfrost skulle få kjøpe bygget.

Men fra 6. juni stanses altså all aktivitet i bygget.

– Å jobbe under slike rammebetingelser er ikke enkelt, sier Holthe.

Forstår kritikken

Kommunedirektør Bauer-Rørvik sier at han opplever at Saltdal har hatt en god dialog med Blåfrostfestivalen.

– Jeg har forståelse for at det er en svært vanskelig for Blåfrostfestivalen. Jeg forstår at det rettes kritikk mot kommunen.

– Hva skjer videre nå med Slipen?

– Vi er veldig ivrig på at Blåfrost skal se på mulighetene for å overta bygget slik kommunestyret har vedtatt. Så jobber vi fremdeles med å finne en løsning for å finne en midlertidig bruksendring, slik at Blåfrostfestivalen kan få tid til å områ seg. Vi har ikke gitt oss, og vi jobber hardt med det. Om vi lykkes med en midlertidig bruksendring, det vet vi ikke ennå, sier han.

Det som i hvert fall er sikkert er at kommende arrangementer, alt fra bryllup til bursdager, på Slipen blir avlyst.

Den utsolgte Blåfrostfestivalen neste februar blir derimot gjennomført, lover festivalsjefen.

– Vi har allerede en plan B, og da tar vi med oss publikum til en annen konsertarena.