Bjørnfjell stengt i flere timer

To vogntog sperrer E10 over Bjørnfjell fredag ettermiddag, melder Fremover. De to utenlandske vogntogene skal ha «nektet» å bestille bilberging, og nå har politiet besluttet at de skal tauses vekk. En ordknapp operasjonsleser opplyser overfor NRK at det arbeides med å få åpnet veien.