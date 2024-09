Etter en lang rekke dårlige målinger, ser trenden ut til å ha snudd for Arbeiderpartiet i Nordland.

I en fersk måling utført av Norstat på vegne av NRK får Ap 26,3 prosent. Det er en tilbakegang fra valget for tre år siden, men samtidig en klar fremgang siden forrige måling i desember i fjor.

Med den (relativt) gode målingen ser det også ut til at partiet har fått nyvunnet selvtillit.

Stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran bruker i hvert fall anledningen til å lange ut mot Høyre.

– Det vi ser er jo at nordlendingene snur ryggen til Høyre i møte med høyrepolitikken, og er lei av svartmalingen deres.

Høyre går tilbake

Målingen viser nemlig at Høyre har gått betydelig tilbake siden forrige måling i desember 2023. Den gang hadde partiet 23,3 prosents oppslutning. Nå har de 17,7.

Det er likevel tross alt en liten fremgang fra valget i 2021. Da fikk de inn ett mandat på stortinget. Nå har de to.

Meningsmåling September 2024 Parti Oppslutning Endring 26,3% AP −2,5 21,0% FRP +8,8 17,7% H +2,4 8,3% SP −12,9 7,9% SV +0,7 7,3% R +1,9 3,3% V +0,8 2,2% KRF +0,2 2,1% INP +1,7 1,6% MDG −0,7 1,0% DEM −0,3 1,2% Andre −0,2 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 595 intervjuer gjort i perioden 3.9.24–6.9.24. Feilmarginer fra 1,2–4,9 pp. Kilde: Norstat

Skjæran tolker det uansett som at folk er lei høyrepolitikken.

– De har sittet stille i båten nasjonalt, men etter at de overtok styringen i Nordland, Bodø og flere store kommuner etter lokalvalget ser folk hva de gjør i praksis, hevder han.

– Mens regjeringen bygger Nordland og har innført gratis ferger og halv pris på Widerøe, bygger Høyre ned.

– De er i gang med å legge ned skoler, og er gått til kamp mot gratis ferger og billigere fly, mens Arbeiderpartiet satser på Nordland og bygger Hålogalandsveien, to nye flyplasser og Sørfoldtunnellene.

– Blå fønvind

Etter kommunevalget i 2023 gjorde Høyre det historisk godt i Nordland og satt igjen med ni ordførere i Nordland. De overtok også makten på fylket etter at Senterpartiet hoppet over fra rødgrønn side.

Samtidig overtok Høyre makten i Bodø, i tillegg til en rekke kommuner i Lofoten og Vesterålen.

– Målingen viser jo en styrking av den borgerlige siden, og jeg tror det kommer til å fortsette frem mot valget også. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Men skal vi tro den ferske målingen, som altså handler om hva folk ville stemt ved neste stortingsvalg, har Høyre mistet flere velgere det siste året.

Bård Ludvig Thorheim, Høyres eneste stortingskandidat fra Nordland, ser likevel ikke mørkt på det.

Han minner om at målingen viser at både Høyre og Frp får inn et ekstra mandat sammenlignet med forrige valg, mens både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt mister ett.

Med andre ord gir målingen to ekstra stortingsrepresentater til de borgerlige og tre mindre til de rødgrønne.

Meningsmåling September 2024 Mandater Parti Antall mandater Endring Arbeiderpartiet AP 2 2 −1 Fremskrittspartiet FRP 2 2 +1 Høyre H 2 2 +1 Senterpartiet SP 1 1 −1 Sosialistisk Venstreparti SV 1 1 0 Rødt R 0 0 −1 595 intervjuer gjort i perioden 3.9.24–6.9.24. Feilmarginer fra 1,2–4,9 pp. Kilde: Norstat

– Det blåser i hvert fall ikke noen rødgrønn vind over fylket, men heller en blå fønvind, sier han.

– Jeg tenker dette er et godt utgangspunkt for oss, med det som tross alt er en fremgang fra stortingsvalget sist. Men vi kommer til å jobbe veldig hardt for å få et mye sterkere resultat om et år. Det er jeg overbevist om vi får.

Borgerlig side styrker seg

Thorheim fnyser av kritikken fra Skjæran.

– Jeg merker at folk i Nordland synes at dagens regjering har vært for næringsfiendtlige, og at det går utover særlig livsgrunnlaget til folk i Nordland og i kystdistriktene. Og så tror jeg også at man merker at samtidig som regjeringen har økt skatter for folk og bedrifter med 40 milliarder kroner, så har de klart det kunststykket å øke helsekøene og redusere antallet politifolk.

– Så du tror ikke folk snur ryggen til Høyre, sånn som Skjæran hevder?

– Nei, overhodet ikke. Målingen viser jo en styrking av den borgerlige siden, og jeg tror det kommer til å fortsette frem mot valget også.