Bjørn-Tore Hansen slutter i Bodø/Glimt

Etter en vurdering har Bjørn-Tore Hansen valgt å si opp sin stilling som direktør i Fotballklubben Bodø/Glimt. Hansen informerte sine ansatte om beslutningen fredag ettermiddag, skriver Bodø/Glimt i en pressemelding.

– Det ligger ingen dramatikk bak min beslutning. Jeg har vært i klubben lenge, og ønsker å prøve noe nytt. Det er både med stor sorg og en viss lettelse at jeg nå trer ut av min stilling, sier Bjørn-Tore Hansen.

Hansen tok over jobben som direktør etter Ernst Pedersen i 2009 og har blant annet vært en viktig bidragsyter for at klubben står så støtt som den gjør i dag.

Hansen har lang fartstid i klubben og har over 300 a-lagskamper for Bodø/Glimt. I tillegg har han vært både daglig leder og styreleder i klubben.

– Vi respekterer Bjørn-Tores beslutning og vurdering av egen fremtid, og takker han for lang og tro tjeneste til klubben vår, sier styreleder Hege Leirfall Ingebrigtsen.