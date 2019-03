Bjørn klimastreiket – fikk advarsel om oppsigelse

Fredag gikk tusenvis av skoleungdommer over hele Norge ut i «klimastreik». Med appeller, opprop og musikkinnslag ønsket de å vekke politikerne.

Men også voksne ønsker å vise sin støtte. Bjørn Godal, som til daglig jobber i Salten Friluftsråd i Steigen i Nordland, ville gå ut i streik.

– I begynnelsen av mars varslet jeg om at jeg ville delta i klimastreiken. Jeg ba om fri og å bli trukket i lønn, og kalte det klimastreik, sier han til Harvest Magazine som først omtalte saken.

Det var ikke uproblematisk.

– Vi ville vise at voksne er villige til å ta en kostnad for klimaet, men nå må jeg slutte med denne aksjonsformen. Jeg har jo ikke lyst til å miste jobben min.

Kan bli oppsagt

For kan man som arbeidstaker unnlate å dra på jobb for klimasaken?

Både han og samboeren Maria Almli ga beskjed i god tid til arbeidsgiverne sine om at de ville delta på streiken i regi av Natur og Ungdom.

Svaret Bjørn Godal fikk fra arbeidsgiveren var følgende:

Bjørn brukte dagen på å stoppe hullene i ullgensere og votter for å gi forlenget liv til klærne sine. Foto: privat

Enhver politisk streik som ikke følger reglene skal gi advarsel til de streikende, og deretter oppsigelse hvis det skulle gjenta seg.

Daglig leder Kjersti Bye Pedersen i friluftsrådet sier på generelt grunnlag at ansatte ikke kan gå til streik på egen hånd, og at de følger arbeidsmiljøloven.

– Streik er et virkemiddel som er underlagt et eget lovverk. Når det gjelder politisk streik, er dette noe fagforeningene organiserer – enkeltansatte har ikke anledning til å streike, sier hun til NRK.

Pedersen sier de heier på at ungdommer engasjerer seg i klimasaken og at de ikke legger seg bort i hva arbeidstakerne gjør på fritiden.

Samboeren fikk ja

Samtidig fikk samboeren Maria Almli positivt svar fra sin arbeidsgiver.

Hun er forsker ved den private Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, og fikk følgende tilbakemelding fra rektor:

Det finnes vel knapt noen bedre grunn å streike for! Lykke til med mobiliseringen!

Bjørn Godal synes det er spesielt at han fikk nei, mens samboeren fikk ja.

Hva er egentlig riktig?

Forsker: – Ikke grunnlag for fri

Seniorforsker Åsmund Arup Seip ved Fafo sier at det er opp til arbeidsgiver hvorvidt det er greit å streike for klimaet.

Kan man som arbeidstaker streike for klimaet? Nei, svarer forsker Åsmund Arup Seip ved Fafo. Foto: Fafo

– En sånn sak kommer inn under politisk streik. Blir man borte fra arbeid med en slik begrunnelse, er det grunnlag for reaksjoner fra arbeidsgiver.

Teoretisk kan arbeidstaker søke velferdspermisjon for å delta på en klimamarkering av denne typen, for eksempel for å ta vare på familien.

– Men i utgangspunktet er ikke dette grunnlag for fri fra jobben i seg selv. Arbeidsgiver har full rett til å trekke i lønn.

Streiket likevel

Godal spurte også sin fagforening om de ville støtte hans aksjon, men det kunne de ikke gjøre, ettersom de kun kjemper for medlemmenes egeninteresser.

Til tross for advarselen, bestemte paret seg likevel for å delta på streiken.

– Vi ville gjøre noe fornuftig med tanke på å ta vare på ressursene. I stedet for å kaste genserne med hull i, brukte vi tid på å ta vare på ting vi har og gjorde klart grønnsaker som vi skal så når våren kommer.