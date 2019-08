Rett før bakketoppen hiver bilen seg ut – men gjør sjåføren noe galt?

– Dette var hodeløs kjøring, sier innsender av videoen, Bjørn Eide.

– Hadde lastebilen med hestetransport vært hundre meter lengre frem, hadde dette blitt stygt, sier han om forbikjøringen som skjedde i Hamarøy i Nordland.

Sommeren er høysesong for trafikkulykker. Fire omkom i julitrafikken i år, ifølge tall fra Trygg Trafikk.

Bar og tørr asfalt lokker fartsmonstrene frem.

De blir ikke til stein i det skarpe sollyset og ser akkurat ut som deg og meg.

– Har muligens kontroll

Blir du et lite fartsmonster som utålmodig forbanner djevelen i bobilkø på fjellet? Da har du nok følt på den uimotståelige trangen til å ta en forbikjøring eller flere.

Men du er ikke alene. Og du trenger heller ikke være et fartsmonster.

Bobiler er store og tunge. Ja, de kan være rett trege.

VIS HENSYN: – Hvis man ser at man lager en hale, er man pliktig til å slippe forbi. Da får vi langt færre som tar risikable forbikjøringer, sier Kari Vassbotn i Trygg Trafikk. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Så hva er en god og trygg forbikjøring? Er den du ser i videoen innafor?

Nja, sier Kari Vassbotn. Hun er regionleder i Trygg Trafikk Nordland.

– Det lille vi ser før den kjører forbi, så ser det ut som føreren har ganske god sikt over bakketoppen og mot svingen, sier Vassbotn.

– Det kan godt hende at sjåføren følte at den hadde full kontroll, sier hun.

Vassbotn mener likevel at sjåføren tar en unødvendig risiko.

Fatale konsekvenser

Stripene på veien indikerer også at det ikke bør gjøres en forbikjøring her.

KLAR TALE: – Er man i det minste tvil om en forbikjøring kan gjennomføres trygt og forsvarlig så skal man ikke gjennomføre den, sier Lena Fossheim. Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

– I dette tilfellet, i kombinasjon med sving, bakketopp og dårligere sikt grunnet store kjøretøy, så er det på ingen måte trygt å kjøre forbi, sier Lena Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Alle har et ansvar ved en forbikjøring, forklarer hun. Den som kjører forbi, har likevel det største ansvaret for at det ikke skal bli farlig.

– Reglene om forbikjøring er kanskje de mest omfattende og detaljerte bestemmelsene vi har om risikoatferd i trafikken, sier Fossheim.

Det er fordi om du gjør en forbikjøring feil, kan det gi fatale konsekvenser.

Når kan du trygt kjøre forbi?

– En forsvarlig forbikjøring avhenger av forbikjøringsstrekningen samt tilstrekkelig sikkerhetsmargin til eventuelle møtende, sier Fossheim.

ROLIG: Ha is i magen, er Kari Vassbotns generelle råd. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Sjåføren må ha god nok sikt. Det er viktig at han skal kunne passere bobilen i normal hastighet og komme seg inn foran før det kommer trafikk, sier Vassbotn.

– Man må ha en ganske god strekning å kjøre på, legger hun til.

– Har norske bilister gode nok kunnskaper?

– Norge har en av verdens beste kjøreopplæringer. Alle vet at man skal ha god avstand og god kontroll på strekninger før du kjører forbi. Utålmodighet gjør nok at vi tar sjanser man vet man ikke burde, sier Vassbotn.