Som første kommune i landet har Bø senket formuesskatten til 0,2 prosent. Håpet var at det ville bidra til å bremse fraflyttinga gjennom å tiltrekke seg rikinger og nye bedrifter.

Nylig ble det kjent at Bjørn Dæhlie har kjøpt hus og planlegger å melde flytting til kommunen.

Også en håndfull andre millionærer har meldt flytting til Bø.

Blant disse er Benn Eidissen, som har bygd seg en formue på private barnehager og eiendomsutvikling.

Også brødreparet Kristian og Roger Adolfsen har bekreftet at de melder flytting til det som er blitt omtalt som Norges svar på Monaco. Adolfsen-brødrene er ifølge Kapital, gode for 5,6 milliarder kroner.

Bekrefter investering i Bø

Nå går altså Eidissen, Adolfsen-brødrene og Dæhlie sammen om ei stor reiselivssatsing i Bø kommune. Det bekrefter Benn Eidissen til NRK i dag.

– Det er snakk om ei investering på flere titalls millioner der vi bygger 16 sjøhus på en spektakulær eiendom, men vi kan ikke fortelle hvor det er foreløpig, sier Eidissen.

Han sier investeringsgruppen håper å også utvide og videreutvikle prosjektet i Bø etter at sjøhusene står ferdig.

– Vi ser for oss også hotell og konferansefasiliteter, men det ligger fram i tid.

– God timing under korona

Og Eidissen mener timingen er god, selv om koronapandemien har lammet reiselivsnæringen i hele Norge.

– Selv om koronaen begrenser aktiviteten, så kan vi bygge nå i mellomtiden og være klar til å imot besøkende når de kommer tilbake.

– Men dere har fått kritikk for å flytte formuen til et norsk skatteparadis, er dette noe dere gjør for å ta bort kritikken?

– Den kritikken har jeg ikke brydd meg om. Vi har et reelt ønske om å skape utvikling i Bø kommune. Uten private investeringer så skjer det ingenting i de minste kommunene. Staten konsentrerer seg om byene.

Bjørn Dæhlie og kona Vilde Falck-Ytter har kjøpt dette huset i Bø i Vesterålen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Synlig bevis

Formuesskatten består av to deler.

Den ene er satt av staten. Den andre styrer kommunene selv. Bø kutter den delen de har styring på, til 0,2 prosent. Slik at den totale formuesskatten endte på 0,35 prosent. Mot 0,85 prosent, som er det vanlige i resten av landet.

Tanken er at dette skal gi økt inntektsskatt til kommunen og nye bedrifter.

Skulle prosjektet mislykkes, risikerer kommunen derimot å tape fire-fem millioner kroner i skatteinntekter.

– Vi har jobbet for å få synlig bevis på at man faktisk investerer i samfunnet her. Det passer bra at dette kommer nå, fordi det er flere på tur som ønsker å flytte hit, sier ordfører Sture Pedersen (H).

Konkurrerer ikke ut andre

Selv om millionærene ikke har bekreftet hvilket område sjøhusene skal bygges på, har Pedersen sett tomta det jobbes med.

– Det er et fantastisk område. Her er lofotveggen rett bak oss og med gode fiskemuligheter.

– Men vil ikke dette anlegget ramme de som driver med reiseliv fra før?

– Det har jeg faktisk tenkt på kunne bli ei utfordring, men det andre aktører sier at det bare forsterker de andre i bransjen, sier Sture Pedersen.