Bjørn Åge gikk fra 0 til 30.000 i eiendomsskatt

Bjørn Åge Jensen har opprettet en Facebook-gruppe for å få ned eiendomsskatten i Bodø. Han mener at den kommunale skatten slår ekstremt urettferdig ut, og mener folk bør protestere.

Jeg har virkelig ingen ting imot å betale skatt, men dette er hårreisende, sier Bjørn Åge Jensen. Foto: Ole Dalen / NRK

– Det er horribelt. Vi som bor «på landet» i Bodø må betale like mye som de med eiendommer i sentrumsnære strøk. Vi har ikke den infrastrukturen og kollektivtilbudet som er i byen, som gatebelysning, gang og sykkelvei, kommunalt vann og avløp. Dette blir å betale uten å få noe igjen, sier Jensen.

Fra 1. mars ble det lagt ut nye satser for eiendomsskatt i Bodø kommune. Byen ble delt inn i soner, og 20.000 boliger, eiendommer og næringseiendommer er retaksert for å fange opp verdistigningensiden forrige taksering ble i 2005.

Rådmannen i Bodø har budsjettert med 80 millioner kroner i økte inntekter.

Bjørn Åge Jensen må betale eiendomsskatt på dette skuret fra krigens dager. Foto: Ole Dalen / NRK

Eiendomsskatt er ikke en del av det «normale» skattesystemet, men en kommunal skatt på fast eiendom.

Bjørn Åge Jensen konstaterer at Bodø kommune har beregnet eiendomsskatt for et forfallent skur fra krigens dager som står på eiendommen.

– Det er helt urimelig. Jeg har virkelig ingen ting imot å betale skatt, men dette er hårreisende.

– Bodø går med overskudd

Eiendommer som er fredet eller historisk verdi er fritatt fra eiendomsskatteloven. Boligen Breidablikk i Bodø slipper eiendomsskatt. Foto: Ole Dalen / NRK

Han får støtte fra lokalpolitiker Allan Ellingsen (Frp) i Bodø kommune, som selv har fått doblet eiendomsskatt.

– Jeg har stor forståelse for dem som nå er fortvilt. Det er folk som eier bolig som ikke tåler en kostnadsøkning. Jeg blir sint fordi jeg vet at denne økninga ikke er nødvendig. Bodø kommune gikk med overskudd på 90 millioner i fjor, sier Ellingsen.

Han drar fram et eksempel på en trebarnefamilie hvor begge foreldrene jobber som sykepleiere i kommunen, som får en regning på 26.500 kroner i året.

– Det er mer enn ei månedslønn for en sykepleier, og langt over grensen for der vi politikere bør pålegge folk å betale.

Vil se på saken

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) i Bodø kommune. Foto: Ole Dalen / NRK

Bodøs varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) sier at politikerne i Bodø skal se på saken om eiendomsskatten slår urettferdig ut.

– Vi har stor forståelse for at de som kjenner på at denne skatteøkningen er mer enn økonomien deres tåler. Vi må se grundig på det tallmaterialet vi har foran oss og se hvilke typer justeringer vi kan gjøre.

Hun framholder at det er en sakkyndig nemnd som har gjort beregningene og takseringene.

– Det må vi anta at det er i henhold til forskriftene. Så får vi politikere se hva vi kan gjøre for å innrette eiendomsskatten på en mer sosial og rettferdig måte.