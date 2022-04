Bilulykke i Bodø

Like før 12.00 onsdag meldte politiet om ei trafikkulykke i Olav Vs gate i Bodø. Like ved Uno X-stasjonen. Veien er stengt inntil videre, opplyser politiet på Twitter.

Brudd på vikeplikt var årsaken, ifølge politiet. To personer er kjørt til legen for kontroll. Politiet har startet etterforskning. Veien er nå åpen.